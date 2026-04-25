中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu

Thứ Bảy, 13:18, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế.

Sáng nay (25/4), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế. 

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/ năm). Sau ba năm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.

khoi cong du an dau tu xay dung tong the ben cang container lien chieu hinh anh 1
Nghi thức ấn nút khởi công xây dựng Bến cảng container Liên Chiểu

Cảng Liên Chiểu được quy hoạch tại vị trí chiến lược, nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và là điểm cuối của hành lang Kinh tế Đông - Tây một trong những trục kết nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á và vùng Mekong. Bến cảng container Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, hệ thống kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Dự án không chỉ là một công trình hạ tầng, mà là đòn bẩy chiến lược để Đà Nẵng bứt phá, hoàn thiện hệ sinh thái logistics hiện đại, liên hoàn, giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp; mở rộng không gian phát triển đô thị bền vững, tách bạch giao thông cảng biển và du lịch; khẳng định vị thế cửa ngõ quốc tế với khả năng đón tàu container lên đến 200.000 DWT theo định hướng quy hoạch.

khoi cong du an dau tu xay dung tong the ben cang container lien chieu hinh anh 2
Phối cảnh dự án Bến cảng container Liên Chiểu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Dự án Bến cảng container Liên Chiểu được xem là công trình tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bến cảng container Liên Chiểu được hình thành sẽ lan tỏa, thúc đẩy các dịch vụ logistic công nghiệp và đô thị cảng biển, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

khoi cong du an dau tu xay dung tong the ben cang container lien chieu hinh anh 3
Dự án bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã hoàn thành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để thi công dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, nhằm phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù dành cho các nhà đầu tư chiến lược. Xây dựng mô hình Cảng xanh- cảng thông minh, hướng tới chuẩn mực quốc tế phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Đối với thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, chủ động, tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất quyết không để các chính sách đặc thù bị bó hẹp bởi những quy định hành chính chồng chéo. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ thành phố hoàn thành thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù cũng như ưu tiên các nguồn lực đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại và hệ thống giao thông kết nối liên vùng nhằm phát huy tối đa hiệu quả của bến cảng Container Liên Chiểu.

khoi cong du an dau tu xay dung tong the ben cang container lien chieu hinh anh 4
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ khởi công

Phó Chủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ: “Đề nghị thành phố Đà Nẵng và nhà đầu tư phải thống nhất hành động với tinh thần nhanh chóng và hiệu quả. Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng Container Liên Chiểu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố cảng biển thịnh vượng, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của đất nước và khẳng định vai trò là trung tâm logistic và cảng biển hiện đại khu vực miền Trung và cả nước trong kỷ nguyên mới. Bến cảng container Liên Chiểu không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là mắt xích chiến lược trong chuỗi quốc gia và toàn cầu. Dự án này sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế”.

 

Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.JPG

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Đình Thiệu-VOV miền Trung
Tag: dự án cảng Liên Chiểu Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc Tập đoàn Hateco APM Terminals cảng nước sâu Đà Nẵng mạng lưới vận tải quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do
Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân. Dự án góp phần kết nối từ Cảng biển Liên Chiểu với các Khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng dựng "hàng rào số" chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ "thẻ vàng" của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một "hàng rào số" dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp