Sáng nay (25/4), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/ năm). Sau ba năm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.

Nghi thức ấn nút khởi công xây dựng Bến cảng container Liên Chiểu

Cảng Liên Chiểu được quy hoạch tại vị trí chiến lược, nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và là điểm cuối của hành lang Kinh tế Đông - Tây một trong những trục kết nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á và vùng Mekong. Bến cảng container Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, hệ thống kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Dự án không chỉ là một công trình hạ tầng, mà là đòn bẩy chiến lược để Đà Nẵng bứt phá, hoàn thiện hệ sinh thái logistics hiện đại, liên hoàn, giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp; mở rộng không gian phát triển đô thị bền vững, tách bạch giao thông cảng biển và du lịch; khẳng định vị thế cửa ngõ quốc tế với khả năng đón tàu container lên đến 200.000 DWT theo định hướng quy hoạch.

Phối cảnh dự án Bến cảng container Liên Chiểu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Dự án Bến cảng container Liên Chiểu được xem là công trình tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bến cảng container Liên Chiểu được hình thành sẽ lan tỏa, thúc đẩy các dịch vụ logistic công nghiệp và đô thị cảng biển, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Dự án bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã hoàn thành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để thi công dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, nhằm phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù dành cho các nhà đầu tư chiến lược. Xây dựng mô hình Cảng xanh- cảng thông minh, hướng tới chuẩn mực quốc tế phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Đối với thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, chủ động, tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất quyết không để các chính sách đặc thù bị bó hẹp bởi những quy định hành chính chồng chéo. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ thành phố hoàn thành thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù cũng như ưu tiên các nguồn lực đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại và hệ thống giao thông kết nối liên vùng nhằm phát huy tối đa hiệu quả của bến cảng Container Liên Chiểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ khởi công

Phó Chủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ: “Đề nghị thành phố Đà Nẵng và nhà đầu tư phải thống nhất hành động với tinh thần nhanh chóng và hiệu quả. Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng Container Liên Chiểu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố cảng biển thịnh vượng, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của đất nước và khẳng định vai trò là trung tâm logistic và cảng biển hiện đại khu vực miền Trung và cả nước trong kỷ nguyên mới. Bến cảng container Liên Chiểu không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là mắt xích chiến lược trong chuỗi quốc gia và toàn cầu. Dự án này sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế”.