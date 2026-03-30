Khởi công khu công nghiệp thế hệ mới 4.800 tỷ đồng, quy mô gần 200 ha ở An Giang

Khu công nghiệp Vàm Cống quy mô hơn 199 ha, với tổng mức đầu tư của dự án là 4.800 tỷ đồng được đầu tư xây dựng tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, sở hữu lợi thế kết nối đa phương thức với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng.

Thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công khu công nghiệp thế hệ mới 4.800 tỷ đồng, quy mô gần 200 ha tại cửa ngõ của Long Xuyên.

Dự án chỉ cách tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây khoảng 3,5 km, kết nối đến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, mở ra các hành lang vận chuyển nhanh đến TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, cảng Trần Đề và các trung tâm kinh tế lớn và còn kết nối trực tiếp với cảng Mỹ Thới – đầu mối logistics quan trọng trên sông Hậu với công suất khoảng 1,5 triệu tấn/năm, tạo lợi thế rõ rệt trong vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn với chi phí tối ưu.

Khu công nghiệp Vàm Cống được quy hoạch phát triển theo mô hình ECOTECH 21 – kinh tế gắn với sinh thái và công nghệ cao thế kỷ 21, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, đa chức năng, thế hệ mới.

Theo định hướng, Khu công nghiệp Vàm Cống sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, nông – thủy sản, logistics, may mặc – da giày, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp công nghệ thông tin, điện – điện tử..., phù hợp với lợi thế phát triển của An Giang và xu hướng chuyển dịch kinh tế của vùng ĐBSCL.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 7.800 lao động, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển các ngành chế biến, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Qua đó, dự án sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả liên kết giữa sản xuất, chế biến và phân phối trong toàn vùng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương cũng như vùng ĐBSCL, đặc biệt trong bối cảnh khu vực ĐBSCL đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển từ phân tán nhỏ lẻ sang tập trung; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt từ 11% trở lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng lên 22,32% (trong đó công nghiệp tăng 13,28%). Do vậy, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp là hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, gia tăng giá trị của nền kinh tế, lan tỏa sang các ngành dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và tăng cường năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh lâu dài tại địa phương.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vàm Cống do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư không chỉ tập trung vào đất công nghiệp mà còn dành một phần diện tích quan trọng (hơn 30 ha) cho dịch vụ hậu cần logistic, cùng hệ thống cây xanh, mặt nước chiếm hơn 22% diện tích.

Việc triển khai dự án này là cụ thể hóa Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp đến với An Giang.

Dịp này, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ gần 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 30% giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 cho các hộ cận nghèo tại các phường, xã Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và Mỹ Hòa Hưng, góp phần đảm bảo 100% người dân trên địa bàn có thẻ bảo hiểm y tế theo chủ trương của Nhà nước.