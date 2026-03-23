Lâm Đồng gỡ khó cho dự án Khu công nghiệp Tân Đức

Dự án KCN Tân Đức nằm trên địa bàn xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ), có tổng diện tích thu hồi trên 300 ha. Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khoảng 97%.

Còn 31 hồ sơ với diện tích 6,74 ha chưa hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường. Ngoài ra, có 18 trường hợp với diện tích 2,16 ha chưa nhận tiền bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư liên quan tiến độ dự án khu công nghiệp (KCN) Tân Đức. Ảnh: B.H

Đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 và đang tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông và nhà máy xử lý nước thải. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 980/1.200 tỷ đồng (khoảng 82%).

Hiện, KCN Tân Đức đã thu hút 7 dự án đầu tư (2 dự án trong nước và 5 dự án nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 725 tỷ đồng và 24,5 triệu USD, diện tích cho thuê trên 30 ha.

Tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 vào KCN Tân Đức. Ảnh: B.H

Liên quan công tác bồi thường, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Minh cho biết, địa phương đang rà soát thẩm định và phê duyệt dự toán dự kiến ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để xây dựng Chứng thư giá đất, tổ chức thẩm định và phê duyệt trong tháng 4/2026. Do đó, đến nay Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 1 chưa lập, trình phê duyệt phương án bồi thường cho 31 hồ sơ/6,74 ha còn lại (đối với nhóm đất ở và đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư).

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, nhấn mạnh việc khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, xây dựng bảng giá đất cụ thể và triển khai các bước tiếp theo đối với quỹ đất bố trí tái định cư.