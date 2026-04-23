Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh



Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là 1 trong những trung tâm năng lượng lớn của cả nước, với hệ thống 7 nhà máy nhiệt điện than, tổng công suất gần 5.900 MW, cung cấp hàng chục tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển dịch sang mô hình phát triển bền vững, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước giảm phụ thuộc vào năng lượng than, đồng thời đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo định hướng của Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án Nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

Trong bối cảnh đó, việc khởi công Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được xem là dấu mốc mở đầu cho lĩnh vực điện gió tại địa phương. Dự án có quy mô công suất 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, với 32 tua-bin gió sử dụng công nghệ hiện đại. Khi đi vào vận hành dự kiến vào năm 2028, nhà máy sẽ cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết việc khởi công dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh mang ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Ông Trần Quang Tuyến, đại diện Liên danh Nhà đầu tư, cho biết: "Từ sau khi được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư, từ ngày 29/12/2025 đến nay, Ủy ban tỉnh Quảng Ninh và các sở ngành, địa phương rất tích cực hỗ trợ cho liên danh nhà đầu tư chuẩn bị các thủ tục liên quan như là đất đai, thủ tục pháp lý liên quan; công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư. Đó là sự vào cuộc rất là cực. Với quyết tâm đó, chúng tôi sẽ tổ chức các đơn vị tổng thầu cung cấp thiết bị và tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả".

Ông Trần Quang Tuyến, đại diện Liên danh Nhà đầu tư, cam kết đảm bảo tiến độ thi công dự án bắt đầu hoạt động vào năm 2028

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, dự án còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển năng lượng của địa phương từ khai thác tài nguyên truyền thống sang phát triển năng lượng sạch.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: "Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, tôi đề nghị tập trung tối đa nguồn lực áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là chú trọng về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương đề nghị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tinh thần hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh Quảng Ninh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đề nghị nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai, đảm bảo tiến độ".

Người dân kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm việc làm cho người dân địa phương

Dự kiến, khi đi vào vận hành, dự án sẽ tạo doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp tích cực vào ngân sách và tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động. Đây là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh”, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.