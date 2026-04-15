LHPT toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026: Nhiều cảm xúc đẹp về vùng đất di sản

Thứ Tư, 16:32, 15/04/2026
VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 đã chính thức khép lại bằng lễ tôn vinh những tác giả - tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao nhất. Nhưng vượt hơn tất cả là những kỷ niệm đẹp, không chỉ của những người đồng nghiệp mà còn từ chính mảnh đất và con người đất mỏ mến khách, nghĩa tình.

Những nhà báo, phóng viên, biên tập viên tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, tổ chức bên bờ vịnh di sản Hạ Long, đã bày tỏ nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc sau sự kiện. Theo ghi nhận, không khí liên hoan diễn ra sôi động, thu hút không chỉ đội ngũ những người làm báo mà còn đông đảo người dân địa phương và du khách từ nhiều tỉnh, thành. Đây được xem là dịp để quảng bá rộng rãi hơn về Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay tới công chúng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 

MC Lê Thị Thùy Linh - Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An cho biết đây là lần đầu tiên cô đến Quảng Ninh và ấn tượng trước không gian rộng lớn, hệ thống hạ tầng hiện đại cùng tiềm năng du lịch nổi bật của địa phương. Thùy Linh mong mong muốn có cơ hội quay trở lại trong thời gian tới. Còn nhà báo Điểu Lành, Báo và Phát thanh,Truyền hình Đồng Nai bày tỏ "trải nghiệm hành trình chinh phục Yên Tử để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên của di sản mà còn là cảm giác vượt qua giới hạn bản thân."

Trong những ngày diễn ra Liên hoan, Quảng Ninh không chỉ là nơi những người làm báo nói tranh tài, phô diễn kỹ năng tác nghiệp mà còn trở thành điểm hẹn, nơi gặp gỡ, sẻ chia về nghề nghiệp và cuộc sống. Nhà báo Bùi Đăng Mạnh (Báo và Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên) bày tỏ: "Bản thân tôi cũng được gặp gỡ với rất nhiều những người làm nghề và có cơ hội được giao lưu, học hỏi với những đồng nghiệp. Ban Tổ chức đã tạo ra một sân chơi để tất cả những người làm phát thanh trên toàn quốc có cơ hội khẳng định mình cũng như là được tìm thấy vị trí của mình trong ngành nghề, lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, đồng thời cũng thắp lửa cho tình yêu nghề khi chúng tôi được ghi nhận và biết được rằng là mình sẽ cần phải cố gắng thế nào trong thời gian tới".

Ca sỹ Hòa Minzi làm bùng nổ đêm khai mạc với nhiều bài hát nổi tiếng được giới trẻ yêu thích

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan năm nay là chương trình "concert" do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tỉnh Quảng Ninh tổ chức bên bờ di sản vịnh Hạ Long. Không gian âm nhạc hòa quyện với những giai điệu do những nghệ sỹ "gạo cội" của Đài TNVN thể hiện đã tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc và thiêng liêng. Và điều khiến nhiều đại biểu nhớ tới Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 còn đến từ những điều rất đỗi bình thường, như chia sẻ của BTV Lê Hưng Cát - Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai: "Ban tổ chức đã rất là chu đáo khi có sự bố trí cho chúng tôi được kiểm tra thử sóng, chạy thử chương trình tập dượ, làm quen và đặc biệt là các tình nguyện viên - tôi rất ấn tượng. Đặc biệt với con người, rất thân thiện nữa bởi khi tôi đi in kịch bản, bác ở quán Photocopy biết đây là kịch bản đi liên hoan Phát thanh trực tiếp nên đã ủng hộ và miễn phí. Đây là tình cảm ấm áp và như một vía tốt cho ekip để chúng tôi hoàn thành tốt phần thi".

Hơn 50.000 người tham dự Đêm khai mạc liên hoan Phát thanh bên bờ di sản vịnh Hạ Long, khiến đêm hội của người làm báo nói cả nước trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, trở thành những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh cũng để lại dấu ấn rõ nét không chỉ với phóng viên, biên tập viên trong nước mà còn với các nhà báo, khách mời quốc tế. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Ban tổ chức và địa phương còn phối hợp xây dựng các tour tham quan vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử… tạo điều kiện để đại biểu trải nghiệm thực tế, qua đó lan tỏa hình ảnh du lịch Quảng Ninh một cách sinh động, chân thực.

"Tôi thật sự ấn với không khí vui vẻ, sôi động. Tôi thấy mọi người cổ vũ nhiệt tình, dù tôi cũng chưa hiểu lắm về những bài hát nhưng sự sôi động của âm nhạc cùng sự hưởng ứng của hàng nghìn người khiến tôi cảm nhận được đây chính là ngày hội của những người làm phát thanh đó. Và thật vinh dự vì tôi được mời tham dự sự kiện này", ông Sean Down, khách mời của chương trình Phát thanh trực tiếp do kênh Phát thanh đối ngoại VOV5 cho biết.

Ông Sean Down, khách mời của Chương trình Phát thanh trực tiếp do kênh Phát thanh đối ngoại VOV5 thực hiện

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 đã khép lại, nhưng những người làm báo phát thanh đều có thêm kinh nghiệm, kỹ năng làm việc và những tình cảm ấm áp. Và để rồi ở kỳ Liên hoan tiếp theo, họ gặp lại nhau trong một hành trình mới nhưng vẫn luôn nhắc về mảnh đất Quảng Ninh thân thiện, mến khách, nơi đã từng lưu giữ những kỷ niệm đẹp của người làm báo phát thanh hôm nay.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh ấn tượng Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 di sản vịnh hạ Long Hòa Minzy báo và phát thanh truyền hình Nghệ An Đồng Nai Hưng Yên MC Thùy Linh
Quảng Ninh hiếu khách và rất chuyên nghiệp khi phối hợp với VOV tổ chức Liên hoan Phát thanh
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh khép lại thành công rực rỡ với nhiều dấu ấn đổi mới, mang đậm phong cách người vùng mỏ. Nhân dịp này, phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026: Dấu ấn đổi mới và sáng tạo
VOV.VN - 50.000 khán giả “cháy” hết mình với “Thanh âm kỷ nguyên mới”; lần đầu tiên trong lịch sử LHPT thi podcast với số lượng tác phẩm vượt trội; hơn 500 chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ… Những con số ấn tượng đã làm nên một kỳ LHPT thành công vượt mong đợi.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Cơ hội lớn để phát thanh vươn ra “đại dương"
VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên. Lễ khai mạc “bùng nổ” với chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút 50.000 khán giả. Cùng nhiều hoạt động chuyên môn là một hành trình của cảm xúc, sáng tạo, đồng thời thể hiện khát vọng đưa phát thanh vươn ra đại dương

