VOV tặng bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh

Thứ Hai, 19:34, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trao tặng bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vì thành công của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa trao Bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng trao bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 11 - 13/4. Đây là hoạt động nghiệp vụ quy mô lớn, thu hút khoảng 1.000 nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ 37 cơ quan báo chí trong nước cùng một số cơ quan báo chí quốc tế. Liên hoan năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động chuyên môn và điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới diễn ra bên bờ vịnh Hạ Long, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Thành công của Liên hoan không chỉ đến từ công tác tổ chức chuyên môn của Đài Tiếng nói Việt Nam mà còn nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tại Quảng Ninh. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức và bảo đảm các điều kiện phục vụ sự kiện.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị ở Quảng Ninh hỗ trợ VOV tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định: "Đây là lần đầu tiên, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức một đêm khai mạc - concert "thanh âm kỷ nguyên mới" rất thành công và quy mô. Đấy là cũng là sự kiện có quy mô lớn nhất của Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức từ trước đến nay. Sự kiện này diễn ra rất ấn tượng và an toàn. Trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh, chúng tôi cũng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức những sự kiện rất lớn với 2 hội thảo chuyên môn sâu; đón tiếp các đoàn, tổ chức đi tham quan các di sản văn hóa tại Quảng Ninh đều rất an toàn, thành công và tạo ra được một ấn tượng rất tốt đẹp đối với khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Với tư cách là Trưởng ban tổ chức của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, tôi ghi nhận và rất cảm kích về hỗ trợ của tỉnh với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thành công kỳ Liên hoan phát thanh vừa rồi".

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chụp ảnh cùng tập thể Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh

Ghi nhận những đóng góp đó, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã ký quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức Liên hoan, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh; Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Đây không chỉ là sự ghi nhận kịp thời mà còn là động lực để các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, góp phần tổ chức thành công các sự kiện báo chí truyền thông quy mô quốc gia trong thời gian tới.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Cơ hội lớn để phát thanh vươn ra “đại dương"

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên. Lễ khai mạc “bùng nổ” với chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút 50.000 khán giả. Cùng nhiều hoạt động chuyên môn là một hành trình của cảm xúc, sáng tạo, đồng thời thể hiện khát vọng đưa phát thanh vươn ra đại dương

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: VOV tặng Bằng khen Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Quảng Ninh Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Quảng Ninh Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026
Quảng Ninh hiếu khách và rất chuyên nghiệp khi phối hợp với VOV tổ chức Liên hoan Phát thanh
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh khép lại thành công rực rỡ với nhiều dấu ấn đổi mới, mang đậm phong cách người vùng mỏ. Nhân dịp này, phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.

Những dấu ấn của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026
Toàn cảnh lễ trao giải và bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII
