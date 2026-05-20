Không bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác có thể bị phạt đến 70 triệu

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo, có 4 Chương, 76 Điều, gồm: Những quy định chung; Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính và Hiệu lực thi hành.

Cụ thể, đối với hành vi thu thập, chuyển giao, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, dự thảo Nghị định đề xuất mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm chuyển giao dữ liệu trái phép, mua bán dữ liệu chưa đến mức truy cứu hình sự, hoặc thiết lập hệ thống kỹ thuật để thu thập dữ liệu trái phép. Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.

Dự thảo cũng đang đề xuất phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi: như không lập hoặc không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp để lộ dữ liệu của từ 100 nghìn đến dưới 1 triệu người, mức phạt có thể tăng gấp đôi; từ 1 triệu đến dưới 5 triệu người, mức phạt tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, nếu vi phạm liên quan tới từ 5 triệu công dân trở lên, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.

Đặc biệt, tại dự thảo Nghị định này, Bộ Công an cũng đề xuất, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng nếu không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, không quy định thời gian lưu trữ hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ: Nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.

Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc xóa dữ liệu không thể khôi phục, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và công khai xin lỗi.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo Nghị định đang được Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện, trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.