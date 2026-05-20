中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác có thể bị phạt đến 70 triệu

Thứ Tư, 15:59, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công an dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất mức xử phạt tới 70 triệu đồng các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, hay xóa dữ liệu.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo, có 4 Chương, 76 Điều, gồm: Những quy định chung; Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính và Hiệu lực thi hành.

khong bao ve du lieu ca nhan cua nguoi khac co the bi phat den 70 trieu hinh anh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với hành vi thu thập, chuyển giao, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, dự thảo Nghị định đề xuất mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm chuyển giao dữ liệu trái phép, mua bán dữ liệu chưa đến mức truy cứu hình sự, hoặc thiết lập hệ thống kỹ thuật để thu thập dữ liệu trái phép. Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.

Dự thảo cũng đang đề xuất phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi: như không lập hoặc không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp để lộ dữ liệu của từ 100 nghìn đến dưới 1 triệu người, mức phạt có thể tăng gấp đôi; từ 1 triệu đến dưới 5 triệu người, mức phạt tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, nếu vi phạm liên quan tới từ 5 triệu công dân trở lên, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.

Đặc biệt, tại dự thảo Nghị định này, Bộ Công an cũng đề xuất, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng nếu không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, không quy định thời gian lưu trữ hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ: Nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.

Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc xóa dữ liệu không thể khôi phục, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và công khai xin lỗi.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo Nghị định đang được Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện, trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

PV/VOV.VN
Tag: dữ liệu cá nhân bảo vệ dữ liệu cá nhân an ninh mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng
Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

VOV.VN - Từ ngày 25/5, Nghị định 133 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do Nhà nước quy định.

Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

VOV.VN - Từ ngày 25/5, Nghị định 133 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do Nhà nước quy định.

Zalo bị xử phạt: Người dùng đã bấm “OK” dữ liệu cá nhân giờ ra sao?
Zalo bị xử phạt: Người dùng đã bấm “OK” dữ liệu cá nhân giờ ra sao?

VOV.VN - Sau khi Zalo bị xử phạt vì các vi phạm liên quan đến điều khoản sử dụng nhưng câu hỏi lớn nhất không nằm ở mức phạt. Điều khiến hàng triệu người dùng quan tâm là những dữ liệu cá nhân từng buộc phải bấm “OK” cung cấp trước đây đang được lưu giữ, sử dụng và kiểm soát như thế nào?

Zalo bị xử phạt: Người dùng đã bấm “OK” dữ liệu cá nhân giờ ra sao?

Zalo bị xử phạt: Người dùng đã bấm “OK” dữ liệu cá nhân giờ ra sao?

VOV.VN - Sau khi Zalo bị xử phạt vì các vi phạm liên quan đến điều khoản sử dụng nhưng câu hỏi lớn nhất không nằm ở mức phạt. Điều khiến hàng triệu người dùng quan tâm là những dữ liệu cá nhân từng buộc phải bấm “OK” cung cấp trước đây đang được lưu giữ, sử dụng và kiểm soát như thế nào?

Hàng triệu dữ liệu cá nhân bị lộ vì thói quen thiếu an toàn từ người dùng
Hàng triệu dữ liệu cá nhân bị lộ vì thói quen thiếu an toàn từ người dùng

VOV.VN - Việc hình thành thói quen an toàn số nên bắt đầu từ những bước nhỏ, như thận trọng khi cấp quyền cho ứng dụng, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, bật xác thực đa yếu tố cho các tài khoản quan trọng và thường xuyên cập nhật phần mềm để vá lỗ hổng bảo mật.

Hàng triệu dữ liệu cá nhân bị lộ vì thói quen thiếu an toàn từ người dùng

Hàng triệu dữ liệu cá nhân bị lộ vì thói quen thiếu an toàn từ người dùng

VOV.VN - Việc hình thành thói quen an toàn số nên bắt đầu từ những bước nhỏ, như thận trọng khi cấp quyền cho ứng dụng, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, bật xác thực đa yếu tố cho các tài khoản quan trọng và thường xuyên cập nhật phần mềm để vá lỗ hổng bảo mật.

Dữ liệu cá nhân vào tầm ngắm tội phạm mạng, bị khai thác cho các kịch bản lừa đảo
Dữ liệu cá nhân vào tầm ngắm tội phạm mạng, bị khai thác cho các kịch bản lừa đảo

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi cho biết tội phạm công nghệ cao coi dữ liệu là "mỏ vàng mới" để thực hiện hàng trăm kịch bản lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn.

Dữ liệu cá nhân vào tầm ngắm tội phạm mạng, bị khai thác cho các kịch bản lừa đảo

Dữ liệu cá nhân vào tầm ngắm tội phạm mạng, bị khai thác cho các kịch bản lừa đảo

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi cho biết tội phạm công nghệ cao coi dữ liệu là "mỏ vàng mới" để thực hiện hàng trăm kịch bản lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn.

Dữ liệu cá nhân như nguồn "dầu mỏ mới” của kinh tế số, trong tầm ngắm của tội phạm
Dữ liệu cá nhân như nguồn "dầu mỏ mới” của kinh tế số, trong tầm ngắm của tội phạm

VOV.VN - Dữ liệu cá nhân không còn là những thông tin rời rạc mà đang trở thành tài sản chiến lược của nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là hàng loạt thách thức về an ninh và pháp lý đang đặt người dân, doanh nghiệp vào thế “gọng kìm” đầy áp lực.

Dữ liệu cá nhân như nguồn "dầu mỏ mới” của kinh tế số, trong tầm ngắm của tội phạm

Dữ liệu cá nhân như nguồn "dầu mỏ mới” của kinh tế số, trong tầm ngắm của tội phạm

VOV.VN - Dữ liệu cá nhân không còn là những thông tin rời rạc mà đang trở thành tài sản chiến lược của nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là hàng loạt thách thức về an ninh và pháp lý đang đặt người dân, doanh nghiệp vào thế “gọng kìm” đầy áp lực.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp