Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Hiện nay, hành vi này vẫn đang bị xử lý theo Nghị định 134/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022), với mức phạt chỉ từ 7-10 triệu đồng. Theo nhiều chuyên gia, mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện lên 4.000-5.000 đồng/kWh vẫn diễn ra phổ biến.

Thực tế, không ít trường hợp chủ nhà còn cộng dồn các khoản chi phí như internet, truyền hình cáp, nước sinh hoạt, vệ sinh… vào tiền điện, khiến tổng chi phí người thuê phải trả hàng tháng tăng cao và thiếu minh bạch.

Theo quy định hiện hành, cách tính tiền điện tại các khu nhà trọ phụ thuộc vào thời hạn thuê và việc kê khai số người sử dụng điện. Với hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, người thuê hoặc đại diện có thể trực tiếp ký hợp đồng mua điện với đơn vị cung cấp điện.

Trong khi đó, nếu thời gian thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính theo bậc 3 của biểu giá sinh hoạt (từ 101-200 kWh), tương ứng khoảng 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người tạm trú, định mức điện sẽ được tính theo số nhân khẩu, cứ 4 người tương đương một hộ sử dụng điện, mỗi người được hưởng 1/4 định mức. Khi có sự thay đổi về số lượng người thuê, chủ nhà có trách nhiệm thông báo để điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3-5 triệu đồng; tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5-8 triệu đồng; các vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng.

Đại diện ngành điện cho biết, công tác giám sát hiện chủ yếu dựa trên dữ liệu tiêu thụ điện thu thập từ xa và các hợp đồng mua bán điện, trong khi việc kiểm tra trực tiếp từng phòng trọ còn hạn chế. Do đó, việc phát hiện vi phạm phụ thuộc nhiều vào phản ánh của người thuê và sự phối hợp kiểm tra của chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng đang tăng cường rà soát, đối chiếu hóa đơn và tiếp nhận thông tin từ người dân để kịp thời xử lý, đảm bảo việc thu tiền điện đúng quy định.