中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Thứ Hai, 14:29, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 25/5, Nghị định 133 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do Nhà nước quy định.

Hiện nay, hành vi này vẫn đang bị xử lý theo Nghị định 134/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022), với mức phạt chỉ từ 7-10 triệu đồng. Theo nhiều chuyên gia, mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện lên 4.000-5.000 đồng/kWh vẫn diễn ra phổ biến.

Thực tế, không ít trường hợp chủ nhà còn cộng dồn các khoản chi phí như internet, truyền hình cáp, nước sinh hoạt, vệ sinh… vào tiền điện, khiến tổng chi phí người thuê phải trả hàng tháng tăng cao và thiếu minh bạch.

thu tien dien sai quy dinh, chu nha tro co the bi phat toi 30 trieu dong hinh anh 1

Theo quy định hiện hành, cách tính tiền điện tại các khu nhà trọ phụ thuộc vào thời hạn thuê và việc kê khai số người sử dụng điện. Với hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, người thuê hoặc đại diện có thể trực tiếp ký hợp đồng mua điện với đơn vị cung cấp điện.

Trong khi đó, nếu thời gian thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính theo bậc 3 của biểu giá sinh hoạt (từ 101-200 kWh), tương ứng khoảng 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người tạm trú, định mức điện sẽ được tính theo số nhân khẩu, cứ 4 người tương đương một hộ sử dụng điện, mỗi người được hưởng 1/4 định mức. Khi có sự thay đổi về số lượng người thuê, chủ nhà có trách nhiệm thông báo để điều chỉnh cho phù hợp.

thu tien dien sai quy dinh, chu nha tro co the bi phat toi 30 trieu dong hinh anh 2

Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3-5 triệu đồng; tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5-8 triệu đồng; các vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng.

Đại diện ngành điện cho biết, công tác giám sát hiện chủ yếu dựa trên dữ liệu tiêu thụ điện thu thập từ xa và các hợp đồng mua bán điện, trong khi việc kiểm tra trực tiếp từng phòng trọ còn hạn chế. Do đó, việc phát hiện vi phạm phụ thuộc nhiều vào phản ánh của người thuê và sự phối hợp kiểm tra của chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng đang tăng cường rà soát, đối chiếu hóa đơn và tiếp nhận thông tin từ người dân để kịp thời xử lý, đảm bảo việc thu tiền điện đúng quy định.

 

tiet_kiem_dien.jpg

5 cách tiết kiệm tiền điện đơn giản nhưng ít người để ý

VOV.VN - Chi phí điện năng luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi tiêu sinh hoạt của mỗi gia đình. Trước biến động giá điện, việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý không chỉ giúp giảm hóa đơn hàng tháng mà còn góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững hơn.

 

PV/VOV.VN
Tag: Nghị định 133 điện lực giá điện nhà trọ tiền điện phòng trọ 2026 phạt vi phạm điện lực 2026 giá điện sinh hoạt mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh
Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

VOV.VN -  Sáng 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là công trình điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh và bền vững. 

Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

VOV.VN -  Sáng 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là công trình điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh và bền vững. 

51 công trình 110kV về đích trước 30/4: Tăng năng lực cung ứng điện cho miền Nam
51 công trình 110kV về đích trước 30/4: Tăng năng lực cung ứng điện cho miền Nam

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối 29 và 30/4, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực đóng điện thêm 4 công trình 110kV, chính thức hoàn thành mục tiêu đóng điện 51 công trình trong 4 tháng đầu năm.

51 công trình 110kV về đích trước 30/4: Tăng năng lực cung ứng điện cho miền Nam

51 công trình 110kV về đích trước 30/4: Tăng năng lực cung ứng điện cho miền Nam

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối 29 và 30/4, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực đóng điện thêm 4 công trình 110kV, chính thức hoàn thành mục tiêu đóng điện 51 công trình trong 4 tháng đầu năm.

Nỗ lực tiết kiệm điện và làm điện mặt trời mái nhà để ứng phó nắng nóng
Nỗ lực tiết kiệm điện và làm điện mặt trời mái nhà để ứng phó nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng cao, đồng thời sản xuất kinh doanh phát triển vì mục tiêu tăng trưởng hai con số khiến áp lực về điện ngày càng căng thẳng. Chính phủ và ngành chức năng liên tục có chỉ thị về việc cung ứng điện, tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà để ứng phó tình hình này.

Nỗ lực tiết kiệm điện và làm điện mặt trời mái nhà để ứng phó nắng nóng

Nỗ lực tiết kiệm điện và làm điện mặt trời mái nhà để ứng phó nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng cao, đồng thời sản xuất kinh doanh phát triển vì mục tiêu tăng trưởng hai con số khiến áp lực về điện ngày càng căng thẳng. Chính phủ và ngành chức năng liên tục có chỉ thị về việc cung ứng điện, tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà để ứng phó tình hình này.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá