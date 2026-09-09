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Không giải ngân được vốn khoa học công nghệ, Đắk Lắk yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Thứ Tư, 17:24, 09/09/2026
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VOV.VN - Đắk Lắk đã bố trí hơn 1.035 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhưng đến nay nhiều dự án vẫn chưa được giải ngân. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và điều chuyển phần vốn không sử dụng được trước ngày 15/9.

Trong số các dự án sử dụng ngân sách địa phương, 6 dự án chưa giải ngân đồng nào. Có thể kể đến dự án xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ huy, điều hành an ninh trật tự được giao 944 triệu đồng; dự án ứng dụng IoT trong xây dựng, giao thông thông minh được giao hơn 1,2 tỷ đồng; dự án triển khai hệ thống trợ lý ảo và hệ thống họp không giấy tờ cũng chưa giải ngân.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bấm nút ra mắt bản đồ số nông sản

Đáng chú ý, dù đã thành lập tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ thủ tục, phần lớn nguồn vốn vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục. Riêng khoảng 230 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay chưa có chủ trương đầu tư nào được ký.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời điều chuyển phần vốn khoa học - công nghệ không có khả năng sử dụng trước ngày 15/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng dự án; đồng thời điều chuyển phần vốn không sử dụng được trước ngày 15/9.

“Đề nghị điều chuyển phần vốn của Khoa học công nghệ nếu không sử dụng được trước ngày 15/9. Tôi yêu cầu trước khi điều chuyển vốn thì kiểm điểm trách nhiệm của Sở Khoa học - Công nghệ không phân khai được nguồn vốn này. Không thể treo 1.300 tỷ không phân khai được thì không thể chấp nhận được. Phải xác định rõ nếu phân khai Sở Khoa học - Công nghệ phải chịu trách nhiệm giải ngân được trong năm 2026.”

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Đắk Lắk đổi cách làm, kiện toàn nhân lực cho chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng nay (14/8), Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ ba năm 2026, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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