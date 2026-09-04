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TP.HCM: Các đơn vị giải ngân đầu tư công dưới 70%, thủ trưởng không đạt xuất sắc

Thứ Sáu, 20:26, 04/09/2026
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VOV.VN - Các đơn vị giải ngân đầu tư công dưới 70% thì thủ trưởng không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, diễn ra ngày 4/9.

Đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đạt tỷ lệ 57,7%. Theo Bộ Tài chính, TP.HCM là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng vốn lớn, đạt trên mức bình quân cả nước (cả nước là 49,8%). 

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TP.HCM khởi công dự án Rạch Xuyên trong dịp 2/9/2026. Ảnh: Hà Khánh

Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều giữa các địa bàn, đặc biệt ở cấp phường, xã khi tại một số nơi giải ngân đầu tư công mới khoảng 46%.

Tuần tới, UBND thành phố sẽ có văn bản gửi các địa phương để xử lý những trường hợp không hấp thụ được vốn. Theo đó, với các phường, xã do yếu tố khách quan không hấp thụ được vốn, như phải điều chỉnh phương án tuyến hoặc kinh phí giải phóng mặt bằng vượt dự kiến, thành phố sẽ điều hòa vốn sang địa phương khác.

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TP.HCM phấn đấu hết quý III giải ngân đầu tư công đạt tối thiểu 70%. Ảnh: Hà Khánh

Các dự án đủ điều kiện chuyển sang danh mục khởi công mới cũng được đề xuất trong đợt này để bố trí điều hòa vốn. Đồng thời, thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, qua đó rà soát những dự án cấp bách cần đầu tư trên địa bàn để đề xuất.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu bí thư, chủ tịch các phường, xã cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác giải ngân đầu tư công: "Thành phố giao cho các xã, phường, sở ngành thực hiện, giải ngân đầu tư công đến hết quý 3 mà không đạt 70% thì sẽ đánh giá là không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ có thể ở mức tốt trở xuống".

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Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kết luận cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

TP.HCM xác định tiếp tục đẩy mạnh giải ngân trong những tháng cuối năm, trong đó giao rõ trách nhiệm và tiến độ cho từng nhóm dự án, tăng cường kiểm tra hiện trường và tập trung xử lý các điểm nghẽn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và nguồn vật liệu xây dựng.

Mục tiêu đặt ra đến hết quý III đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 70%, tương đương khoảng 103.320 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, Thành phố phấn đấu giải ngân ít nhất 18.410 tỷ đồng và đến cuối năm hoàn thành 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP.HCM, để hoàn thành kế hoạch năm, trong 4 tháng còn lại, bình quân mỗi tháng TP.HCM phải giải ngân khoảng 10,6 điểm phần trăm kế hoạch, cao hơn khoảng 47% so với tốc độ bình quân trong 8 tháng đầu năm.

Lệ Hằng - CTV Ngọc Anh/VOV-TP.HCM
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