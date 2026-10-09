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Khu vực phía Nam xuất khẩu nông sản đạt hơn 29,43 tỷ USD

Thứ Sáu, 18:23, 09/10/2026
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VOV.VN -  Trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của khu vực phía Nam đạt khoảng 56,52 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Chiều nay (9/10), tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác sản xuất trồng trọt và phòng, chống hạn mặn năm 2026 vùng ĐBSCL- ĐNB"

Dự hội nghị có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; các hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội Lúa gạo Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Cà phê và Ca cao, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị; cùng một số tổ chức quốc tế, doanh nghiệp liên kết tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và kinh doanh vật tư nông nghiệp đầu vào. 

Năm nay, dù chịu tác động của thời tiết cực đoan, nhất là mưa trái mùa và lũ rút muộn, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ đạt kết quả khả quan. Đáng ghi nhận, diện tích gieo trồng lúa các vụ của vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ đạt hơn 4,038 triệu ha, giảm 94,4 nghìn ha so với năm ngoái; năng suất bình quân ước đạt 64,3 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha; sản lượng đạt 25.968 nghìn tấn.

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Các đại biểu đến dự hội nghị sơ kết ngành trồng trọt khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ

Trong đó, vụ Đông Xuân 2025–2026, vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ gieo trồng được 1,56 triệu ha lúa, năng suất đạt 73,1 tạ/ha, sản lượng đạt 11.445,5 nghìn tấn, tăng 97,3 nghìn tấn so với cùng vụ năm ngoái. Vụ Hè Thu xuống giống 1,5 triệu ha, năng suất ước đạt 59,2 tạ/ha, sản lượng đạt 9.013,5 nghìn tấn, tăng 4,8 nghìn tấn so với cùng vụ năm ngoái. Riêng vụ Thu Đông, diện tích xuống giống toàn vùng ước đạt 744 nghìn ha, năng suất ước đạt 58,8 tạ/ha, sản lượng đạt 4.379 nghìn tấn.

Năm nay, diện tích lúa của cả hai vùng đều giảm so với năm 2025, trong khi năng suất bình quân tăng. Tại ĐBSCL, diện tích giảm 71,3 nghìn ha, năng suất tăng 1,3 tạ/ha nên sản lượng chỉ giảm nhẹ 6,7 nghìn tấn. Toàn vùng ĐBSCL có hơn 18.770 ha đất lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ yếu sang cây trồng hằng năm.

Thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đến tháng 9 năm nay, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững đạt hơn 420.800 ha; trên 175.000 hộ dân đăng ký tham gia.

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Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt- Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp- Môi trường) phát biểu tại hội nghị

Riêng diện tích cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày tại khu vực phía Nam có xu hướng tăng, với 386 nghìn ha rau màu, sản lượng đạt 7,34 triệu tấn; diện tích ngô đạt 78,9 nghìn ha, đậu các loại đạt 11,5 nghìn ha. Diện tích cây ăn quả đạt hơn 679 nghìn ha, gồm: dừa 190 nghìn ha, sầu riêng 90 nghìn ha, mít 67 nghìn ha, chuối 66 nghìn ha, xoài 64 nghìn ha, bưởi 46 nghìn ha, cam 36,1 nghìn ha, dứa 31,4 nghìn ha, nhãn 28,3 nghìn ha, chôm chôm 19,3 nghìn ha, thanh long 19,2 nghìn ha, mãng cầu 10 nghìn ha, quýt 6,6 nghìn ha và bơ 4 nghìn ha. Diện tích cây ăn quả tăng 9,6 nghìn ha so với năm ngoái, với tổng sản lượng hơn 10.780 nghìn tấn.

Đến tháng 9/2026, toàn khu vực phía Nam quản lý 3.156 mã số vùng trồng và 2.027 mã số cơ sở đóng gói. Công tác kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện về mã số, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu tiếp tục được tăng cường.

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của khu vực phía Nam đạt khoảng 56,52 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 29,43 tỷ USD, tăng 3,6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%; thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; lâm sản đạt 14,41 tỷ USD, tăng 7,7%.

Đáng lưu ý, giá trị xuất khẩu rau quả trong 9 tháng qua đạt 7,42 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Mặt hàng gạo đạt khối lượng xuất khẩu hơn 6,4 triệu tấn, tương ứng giá trị 3,11 tỷ USD, giảm 5,8% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

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Dù chịu tác động của thời tiết cực đoan nhưng ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL vẫn đạt thành quả cao

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp năm nay tại khu vực phía Nam tiếp tục ổn định, hạn chế thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán và kiểm soát được sinh vật gây hại cây trồng; chưa phát sinh dịch hại lớn trên diện rộng.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, hiện tượng El Niño có xu hướng duy trì, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa trong mùa khô có thể thiếu hụt. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng. Do đó, trong sản xuất nông nghiệp tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ, cần bố trí thời vụ linh hoạt theo nguồn nước, chủ động phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn vào cuối vụ.

Đặc biệt, cần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất hơn 3,987 triệu ha lúa tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ, giảm 50,4 nghìn ha so với ước thực hiện năm 2026. Năng suất bình quân dự kiến đạt 64,5 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; sản lượng đạt khoảng 25.711 nghìn tấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề cập những vấn đề tồn tại, khó khăn phát sinh và kiến nghị và đề ra giải pháp cần thiết đối với sản xuất nông nghiệp ở vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Trong đó, các vấn đề về thị trường, chất lượng nông sản, tháo gỡ điểm nghẽn trong xuất khẩu hàng hóa, giá vật tư phân bón tăng cao, công tác phòng, chống xâm nhập mặn và tích trữ nước ngọt được tập trung thảo luận.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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