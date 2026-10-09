TP.HCM dành 21 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ nông dân trong năm 2026

Hội Nông dân TP.HCM vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026) và tuyên dương “Nông dân tiêu biểu TP.HCM” lần thứ XIX năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết: sau một năm vận hành theo mô hình mới, Hội từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Trong năm 2026, Hội dành 21 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên, nông dân.

Theo ông Trung, trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Hội không chỉ chăm lo đời sống mà còn phải giúp nông dân nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là tuyên dương 32 nông dân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Thành Trung kỳ vọng những nông dân được tuyên dương tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và trở thành những hạt nhân tích cực trong phong trào nông dân TP.

Dịp này, Hội Nông dân TP.HCM trao 1.500 suất học bổng Lương Định Của, tổng trị giá 3 tỷ đồng, cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí được trích từ Quỹ “Tết nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026”, nhằm tiếp sức cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.

Ra mắt câu lạc bộ chủ thể sản phẩm Ocop TP.HCM

Hội cũng hỗ trợ 12 hộ nông dân khó khăn tại các xã An Thới Đông, Nhà Bè và Hiệp Phước với tổng kinh phí hơn 172 triệu đồng. Các phần hỗ trợ gắn với nhu cầu sản xuất thực tế, gồm bạt trải ruộng muối, hệ thống quạt nuôi tôm, máy trộn bê tông, tủ đông, máy bơm nước và tôm giống, góp phần giúp người dân duy trì sản xuất, tăng thu nhập.

Cùng với hoạt động an sinh, Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với 8 đơn vị khởi động chương trình “Hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030”. Chương trình hướng đến tăng cường kết nối giữa nông dân, cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hội cũng ra mắt Câu lạc bộ Chủ thể sản phẩm OCOP Thành phố với 72 thành viên, do ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn Tây, làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể, quảng bá sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là chuyển mạnh từ tư duy chăm lo, hỗ trợ sang đồng hành, tạo điều kiện để nông dân nâng cao năng lực và chủ động tham gia các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Dũng và ông Quang

Tại chương trình, hai nguyên lãnh đạo Hội Nông dân là ông Lê Minh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, và ông Mai Minh Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, 78 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.