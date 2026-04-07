Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

Số liệu do Phòng Thương mại công nghiệp liên bang về ô tô của Australia công bố hôm nay cho thấy, trong tháng Ba đã có gần 15900 xe ô tô điện được bán ra tại thị trường nước này. Đây là số lượng xe ô tô điện được bán nhiều nhất trong một tháng tại Australia từ trước đến nay. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì có thể thấy số lượng xe ô tô điện bán ra trong tổng số xe ô tô được bán ra tại thị trường nước này tăng đáng kể từ 7,5% lên đến 14,6%.

Không chỉ riêng xe ô tô điện, số lượng xe đạp điện được bán ra tại Australia trong tháng 3/2026 cũng tăng mạnh. Số lượng xe đạp điện do cửa hàng 99 Bikes South Melbourne bán ra trong những tuần gần đây đã tăng gấp 4 lần.

Gia đình chị Jacinta Peperkamp ở thành phố Sydney đã chuyển sang đi xe đạp kể từ khi giá nhiên liệu tăng cao. Nguồn: Jessica Hromas/The Guardian

Còn tại cửa hàng bán xe đạp điện Glen Parker Cycles ở thành phố Perth những ngày qua, cửa hàng đã đón nhiều khách hàng tới xem và mua xe điện. Nếu thông thường một tuần cửa hàng bán từ 3 đến 4 xe đạp điện thì trong 10 ngày qua, số lượng xe đạp điện bán ra là gần 30 xe. Chủng loại xe điện được bán ra cũng rất đa dạng, từ xe đi một mình đến xe gia đình (có thể chở thêm người), hoặc xe điện tay ga, và cả ván trượt điện.

Ông Chris Moore, chủ cửa hàng xe đạp Omafiets ở Sydney, cho biết, khách hàng của ông cũng đang đổ xô đi mua xe đạp điện và xe đạp chở hàng tầm trung, cùng với sự gia tăng số người mang xe đạp cũ đến sửa. Ông David Miller-Heidke, Tổng giám đốc hệ thống cửa hàng xe đạp điện 99 Bikes cho hay, nếu nhiều người trước kia còn chần chừ thì từ khi giá nhiên liệu tăng nhanh đã quyết định mua xe đạp để tiết kiệm chi phí đi lại.

Mặc dù số lượng người mua xe ô tô điện và xe đạp điện đang tăng nhanh trong tháng qua song các chuyên gia tại Australia cho rằng vẫn là quá sớm để khẳng định rằng xu hướng chuyển sang xe điện có thể tiếp tục phát triển mạnh sau khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu kết thúc.