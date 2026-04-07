Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

Thứ Ba, 14:00, 07/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Số liệu do Phòng Thương mại công nghiệp liên bang về ô tô của Australia công bố hôm nay cho thấy, trong tháng Ba đã có gần 15900 xe ô tô điện được bán ra tại thị trường nước này. Đây là số lượng xe ô tô điện được bán nhiều nhất trong một tháng tại Australia từ trước đến nay. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì có thể thấy số lượng xe ô tô điện bán ra trong tổng số xe ô tô được bán ra tại thị trường nước này tăng đáng kể từ 7,5% lên đến 14,6%.

Không chỉ riêng xe ô tô điện, số lượng xe đạp điện được bán ra tại Australia trong tháng 3/2026 cũng tăng mạnh. Số lượng xe đạp điện do cửa hàng  99 Bikes South Melbourne bán ra trong những tuần gần đây đã tăng gấp 4 lần.

Gia đình chị Jacinta Peperkamp ở thành phố Sydney đã chuyển sang đi xe đạp kể từ khi giá nhiên liệu tăng cao. Nguồn: Jessica Hromas/The Guardian

Còn tại cửa hàng bán xe đạp điện Glen Parker Cycles ở thành phố Perth những ngày qua, cửa hàng đã đón nhiều khách hàng tới xem và mua xe điện. Nếu thông thường một tuần cửa hàng bán từ 3 đến 4 xe đạp điện thì trong 10 ngày qua, số lượng xe đạp điện bán ra là gần 30 xe. Chủng loại xe điện được bán ra cũng rất đa dạng, từ xe đi một mình đến xe gia đình (có thể chở thêm người), hoặc xe điện tay ga, và cả ván trượt điện.

Ông Chris Moore, chủ cửa hàng xe đạp Omafiets ở Sydney, cho biết, khách hàng của ông cũng đang đổ xô đi mua xe đạp điện và xe đạp chở hàng tầm trung, cùng với sự gia tăng số người mang xe đạp cũ đến sửa. Ông David Miller-Heidke, Tổng giám đốc hệ thống cửa hàng xe đạp điện 99 Bikes cho hay, nếu nhiều người trước kia còn chần chừ thì từ khi giá nhiên liệu tăng nhanh đã quyết định mua xe đạp để tiết kiệm chi phí đi lại.

Mặc dù số lượng người mua xe ô tô điện và xe đạp điện đang tăng nhanh trong tháng qua song các chuyên gia tại Australia cho rằng vẫn là quá sớm để khẳng định rằng xu hướng chuyển sang xe điện có thể tiếp tục phát triển mạnh sau khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu kết thúc.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: xe điện Australia khủng hoảng nhiên liệu ô tô điện tăng trưởng doanh số xe điện Australia 2026 xe điện tháng 3 Australia
Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Người dân Australia được khuyến khích nên giữ nguyên kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục Sinh trong bối cảnh một số người đã hủy bỏ kế hoạch đi lại do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu của quốc gia.

Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Người dân Australia được khuyến khích nên giữ nguyên kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục Sinh trong bối cảnh một số người đã hủy bỏ kế hoạch đi lại do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu của quốc gia.

Australia hỗ trợ giảm giá xăng dầu, Malaysia cho làm việc từ xa để giảm chi phí

VOV.VN - Australia tiếp tục hỗ trợ giảm giá xăng dầu và cung cấp vốn vay không lãi suất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, trong khi Malaysia triển khai làm việc từ xa để cắt giảm chi phí năng lượng.

Australia hỗ trợ giảm giá xăng dầu, Malaysia cho làm việc từ xa để giảm chi phí

Australia hỗ trợ giảm giá xăng dầu, Malaysia cho làm việc từ xa để giảm chi phí

VOV.VN - Australia tiếp tục hỗ trợ giảm giá xăng dầu và cung cấp vốn vay không lãi suất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, trong khi Malaysia triển khai làm việc từ xa để cắt giảm chi phí năng lượng.

Kho dự trữ dần cạn kiệt, Australia đề nghị người dân tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại Australia gia tăng mạnh trong thời gian ngắn tạo sức ép lớn cho nguồn cung trong bối cảnh chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn do cuộc xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng Australia kêu gọi người dân nước này không tích trữ và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm.

Kho dự trữ dần cạn kiệt, Australia đề nghị người dân tiết kiệm nhiên liệu

Kho dự trữ dần cạn kiệt, Australia đề nghị người dân tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại Australia gia tăng mạnh trong thời gian ngắn tạo sức ép lớn cho nguồn cung trong bối cảnh chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn do cuộc xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng Australia kêu gọi người dân nước này không tích trữ và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm.

