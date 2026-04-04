中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

Thứ Bảy, 17:36, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người dân Australia được khuyến khích nên giữ nguyên kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục Sinh trong bối cảnh một số người đã hủy bỏ kế hoạch đi lại do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu của quốc gia.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Năng lượng Australia, Chris Bowen, khẳng định: “Lễ Phục Sinh là thời điểm rất đặc biệt dành cho đức tin và gia đình. Chúng tôi khuyến khích mọi người cứ thoải mái thực hiện kế hoạch của mình, đi thăm gia đình, đi nghỉ ngơi nhưng đừng đổ xăng nhiều hơn mức cần thiết. Hãy đổ xăng vào cùng thời điểm như thường lệ. Nếu bạn rời thành phố đi vùng nông thôn, hãy đổ xăng ở thành phố nếu có thể”.

australia tran an nguoi dan truoc lo ngai thieu nhien lieu dip le phuc sinh hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm trạm xăng, chủ yếu ở vùng nông thôn, đã bị mất điện vào hôm nay, khi cuộc chiến tranh Iran tiếp tục gây căng thẳng cho nguồn cung nhiên liệu của Austraila. Vì vậy, nhiều người dân đã hủy bỏ kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Một số người dân chia sẻ: “Vào dịp này, chúng tôi thường đi về vùng nông thôn nhưng vì vấn đề xăng dầu, chúng tôi quyết định ở nhà năm nay. Xăng đắt đỏ, chúng ta cũng phải nghĩ đến điều đó. Người lao động cần xăng, chúng tôi đã nghỉ hưu, chúng tôi có thể ở nhà”.

“Tôi không biết liệu có thể ăn mừng được không. Cảm giác rất khác, cảm giác như thế giới đang chao đảo, không thể đoán trước được. Tôi cảm thấy không biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Chính phủ Australia đã giảm giá một chút. Nhưng cuộc chiến Iran có ảnh hưởng đến toàn cầu. Đây là những thời điểm đáng lo ngại”.

“Công việc khá bận rộn. Vé máy bay rất đắt. Nếu tôi lái xe thì rõ ràng sẽ đắt hơn nhiều so với bình thường và quãng đường cũng rất xa”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Austraila, Chris Bowen cho biết, tổng số trạm xăng không có dầu diesel ở Austraila, nơi chịu áp lực chính, là 312 trong số khoảng 8.000 trạm xăng. Hầu hết các trạm bị ảnh hưởng đều nằm ở vùng nông thôn, việc bổ sung nguồn nhiên liệu ở những khu vực này mất nhiều thời gian hơn.

Austraila, quốc gia nhập khẩu khoảng 90% nhiên liệu, đã trải qua tình trạng thiếu hụt cục bộ trong suốt cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, bước sang tuần thứ sáu. Theo Bộ Năng lượng Austraila, quốc gia này có lượng xăng đủ dùng trong 39 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 29 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 30 ngày.

cac_tau_cho_dau_di_qua_eo_bien_hormuz_._reuters.jpg

Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Tag: nhiên liệu giá nhiên liệu lễ phục sinh australia thiếu nhiên liệu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải dầu thô thay thế và đã có những thành công bước đầu.

Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz
VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc mở lại eo biển Hormuz đã phải lùi sang ngày 4/4 do chưa đạt đồng thuận, trong đó Trung Quốc nổi bật là bên phản đối điều khoản cho phép sử dụng vũ lực, làm lộ rõ chia rẽ sâu sắc trong cách xử lý khủng hoảng.

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng
VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ