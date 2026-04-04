Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Năng lượng Australia, Chris Bowen, khẳng định: “Lễ Phục Sinh là thời điểm rất đặc biệt dành cho đức tin và gia đình. Chúng tôi khuyến khích mọi người cứ thoải mái thực hiện kế hoạch của mình, đi thăm gia đình, đi nghỉ ngơi nhưng đừng đổ xăng nhiều hơn mức cần thiết. Hãy đổ xăng vào cùng thời điểm như thường lệ. Nếu bạn rời thành phố đi vùng nông thôn, hãy đổ xăng ở thành phố nếu có thể”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm trạm xăng, chủ yếu ở vùng nông thôn, đã bị mất điện vào hôm nay, khi cuộc chiến tranh Iran tiếp tục gây căng thẳng cho nguồn cung nhiên liệu của Austraila. Vì vậy, nhiều người dân đã hủy bỏ kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Một số người dân chia sẻ: “Vào dịp này, chúng tôi thường đi về vùng nông thôn nhưng vì vấn đề xăng dầu, chúng tôi quyết định ở nhà năm nay. Xăng đắt đỏ, chúng ta cũng phải nghĩ đến điều đó. Người lao động cần xăng, chúng tôi đã nghỉ hưu, chúng tôi có thể ở nhà”.

“Tôi không biết liệu có thể ăn mừng được không. Cảm giác rất khác, cảm giác như thế giới đang chao đảo, không thể đoán trước được. Tôi cảm thấy không biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Chính phủ Australia đã giảm giá một chút. Nhưng cuộc chiến Iran có ảnh hưởng đến toàn cầu. Đây là những thời điểm đáng lo ngại”.

“Công việc khá bận rộn. Vé máy bay rất đắt. Nếu tôi lái xe thì rõ ràng sẽ đắt hơn nhiều so với bình thường và quãng đường cũng rất xa”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Austraila, Chris Bowen cho biết, tổng số trạm xăng không có dầu diesel ở Austraila, nơi chịu áp lực chính, là 312 trong số khoảng 8.000 trạm xăng. Hầu hết các trạm bị ảnh hưởng đều nằm ở vùng nông thôn, việc bổ sung nguồn nhiên liệu ở những khu vực này mất nhiều thời gian hơn.

Austraila, quốc gia nhập khẩu khoảng 90% nhiên liệu, đã trải qua tình trạng thiếu hụt cục bộ trong suốt cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, bước sang tuần thứ sáu. Theo Bộ Năng lượng Austraila, quốc gia này có lượng xăng đủ dùng trong 39 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 29 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 30 ngày.