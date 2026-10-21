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Khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua sắm trực tuyến

Thứ Tư, 15:42, 21/10/2026
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VOV.VN - Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) khuyến cáo người tiêu dùng chủ động tìm hiểu, kiểm tra các thông tin cần thiết trước khi mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình


Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) liên tục nhận được phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng khi mua sắm trên môi trường mạng, đặc biệt trên mạng xã hội như Facebook, Instagram… trong đó nhiều trường hợp mua phải hàng không đáp ứng chất lượng như về sai mô tả, bị lỗi, hư hỏng. Có trường hợp sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Rủi ro lớn nhất ở nhóm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện tử. Khi xảy ra sự cố, nhiều người tiêu dùng không biết liên hệ với ai để đổi trả, bảo hành hay đòi quyền lợi vì không xác định được người bán, địa điểm kinh doanh của người bán.

khuyen cao nguoi tieu dung than trong khi mua sam truc tuyen hinh anh 1
Người tiêu dùng chỉ nên mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương xác nhận thông báo, hoặc đăng ký

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Các văn bản này quy định rõ: Người bán phải công khai đầy đủ thông tin về chính mình, gồm tên và địa điểm kinh doanh, cùng giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện. Người bán cũng phải công khai thông tin về hàng hóa, dịch vụ, gồm chất lượng và các thông tin bắt buộc trên nhãn. Nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm xác thực danh tính người bán, quản lý thông tin, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

Trước tình trạng nêu trên, Cục Thương mại điện tử khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương xác nhận thông báo, hoặc đăng ký. Danh sách các nền tảng này được công khai trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn. Người tiêu dùng nên tra cứu trước khi giao dịch.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm trực tuyến chỉ giao dịch với người bán công khai thông tin về tên và địa điểm kinh doanh. Với người bán không cung cấp hoặc che giấu các thông tin này, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ, không đặt hàng, không chuyển tiền trước.

Khi gặp hàng hóa, dịch vụ không đúng cam kết, người tiêu dùng cần lưu giữ bằng chứng (hình ảnh quảng cáo, nội dung trao đổi, đơn hàng, chứng từ thanh toán) và gửi phản ánh đến chính nền tảng thương mại điện tử, hoặc Cục Thương mại điện tử, theo địa chỉ 25 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội hoặc cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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