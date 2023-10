Kinh tế 10 tháng 2023: Xuất nhập khẩu không thuận lợi, tổng thu ngân sách giảm

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng hơn 4% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 10 tháng tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo đóng góp nhiều nhất với 0,7% vào mức tăng chung, kế đến là các ngành sản xuất phân phối điện, ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, ngành khai khoáng.

Trong tháng 10, cả nước có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 22% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, có gần 184.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới quay trở lại hoạt động, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Gần 147.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 14.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Hoạt động xuất nhập khẩu có chiều hướng không thuận lợi, tổng thu ngân sách giảm

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tháng 10 ước đạt 65.700 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng ước đạt gần 480.000 tỷ đồng, gần bằng 66% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10 đạt gần 26 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ trước, vốn FDI thực hiện 10 tháng ước đạt 18 tỷ USD, tăng 2,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 536.000 tỷ đồng, tăng 7%. Tính chung 10 tháng ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 đạt 1,1 triệu lượt người, tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đạt gần 10 triệu lượt, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước (nhưng vẫn chỉ bằng 70% năm 2019).

Đáng chú ý, tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 62 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 558 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt hơn 291 tỷ USD, giảm 7%; Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng ước đạt gần 267 tỷ USD, giảm hơn 12%. Mười tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu hơn 24,6 tỷ USD

Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 86% dự toán năm và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng nhẹ 0,08% so với tháng 9. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng gần 4,4%.