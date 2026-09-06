Kinh tế Việt Nam vào chặng nước rút hướng tới tăng trưởng “2 con số”

Mức tăng trưởng đang tạo được những tín hiệu tích cực

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng và hoạt động doanh nghiệp đều ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi chỉ số IIP tăng 11,9% - mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua và tăng trưởng ở cả 34 địa phương.

Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 4,45%, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm.

Chuyên gia kinh tế - tài chính, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng, có thể thấy những con số đẹp, mức tăng trưởng đang tạo được những tín hiệu rất tích cực. Trong khi đó, lạm phát và các yếu tố tác động từ thị trường tài chính - tiền tệ vẫn cơ bản ổn định. Đây là điều rất đáng ghi nhận, bởi tăng trưởng cao nhưng vẫn giữ được ổn định vĩ mô sẽ tạo nền tảng và dư địa để nền kinh tế tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Cùng với sản xuất, đầu tư tiếp tục tạo lực đẩy quan trọng cho nền kinh tế. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt gần 547 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%; trong khi dòng vốn FDI tăng tốc mạnh, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 40,6 tỷ USD, tăng trên 55% so với cùng kỳ.

Những con số vĩ mô ấy đang được tạo nên từ sự chuyển động mạnh mẽ ở các địa phương. Hải Phòng là một ví dụ. Với lợi thế về hạ tầng, cảng biển và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Hải Phòng đã thu hút hơn 3,47 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng, gấp 1,8 lần cùng kỳ và đạt 84,6% kế hoạch năm.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi chỉ số IIP tăng 11,9%

Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ, những dự án mới, những nhà máy mở rộng sản xuất không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng của Hải Phòng, mà còn góp phần tạo thêm năng lực sản xuất, xuất khẩu cho cả nền kinh tế. Hiện nay rất nhiều tên tuổi lớn trên thế giới trong lĩnh vực cảng biển, Logistics cũng đã có mặt ở Hải Phòng như: MAERSK, MSC, APMApm.

Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai cùng với sự đóng góp của các tập đoàn lớn này sẽ là sự lớn mạnh của các công ty, doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước cũng như của Hải Phòng, các lĩnh vực tương thích để chúng ta có thể có một vị thế và chỗ đứng trong chuỗi cung ứng logistics toàn cầu cũng như thúc đẩy hỗ trợ sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực sản xuất khác của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 770 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Với sức bật mạnh mẽ ở cả 2 chiều xuất khẩu và nhập khẩu, và theo thông lệ hoạt động xuất nhập khẩu nửa cuối năm thường cao hơn so với nửa đầu năm, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể đạt trên 1.100 tỷ USD.

Kinh tế số, kinh tế xanh mở rộng không gian tăng trưởng

Mặc dù nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đưa cán cân thương mại 8 tháng sang nhập siêu 20,46 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ USD, song, Chuyên gia kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân quả quyết, với nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới 94,1% kim ngạch nhập khẩu, cho thấy nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao tiếp tục tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng phân tích, nếu nguyên liệu nhập khẩu được kết hợp với nguyên liệu, lao động và các công đoạn gia công trong nước để tạo thêm khoảng 15-20% giá trị, thì đây vẫn là kết quả tích cực. Nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu cho dệt may, lắp ráp, hóa chất, sắt thép và các ngành gia công khác có thể tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất trong quý III và quý IV.

Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp, Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, tăng trưởng đã bắt đầu gắn với những động lực mới. Chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được đặt vào vị trí động lực phát triển. Các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh đang mở rộng không gian tăng trưởng.

Tuy nhiên, cũng từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu, PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp cũng đưa ra những vấn đề cần sớm được tháo gỡ để nền kinh tế có được tăng trưởng cao gắn với giá trị gia tăng cao. Xuất khẩu hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn phụ thuộc vào bên ngoài; liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các khâu có giá trị gia tăng cao, cũng như năng lực hấp thụ công nghệ và cải thiện năng suất của khu vực doanh nghiệp trong nước, còn hạn chế.

Có thể khẳng định, kết quả tăng trưởng 8 tháng đang tạo thế cho kinh tế Việt Nam bước vào chặng nước rút hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên ngay trong năm nay. Tuy nhiên, 4 tháng còn lại cần tiếp tục tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, quy hoạch và tiếp cận vốn để khơi thông đầu tư tư nhân. Đồng thời, điều hành linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao nội lực nền kinh tế, giảm dần phụ thuộc vào máy móc, nguyên liệu nhập khẩu và khu vực FDI. Bởi chặng nước rút không chỉ hướng tới tăng trưởng 2 con số trong năm nay mà cho cả giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.