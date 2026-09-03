Thu ngân sách nhà nước vượt mốc 2 triệu tỷ đồng sau 8 tháng

Thu ngân sách đạt 80% dự toán năm

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2026 ước tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 150.400 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước đạt 130.300 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 ước đạt 1.752,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán năm, chiếm 86,6% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 5.800 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 ước đạt 43.600 tỷ đồng, bằng 101,5% dự toán năm, chiếm 2,2% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Thuế thu ngân sách 6 tháng vượt 1,38 triệu tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán năm VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế ước thu hơn 1,382 triệu tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán năm và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả thu ngân sách tích cực, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó thu thuế từ thương mại điện tử tăng tới 44,2%.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8 ước đạt gần 13.000 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 ước đạt 223.900 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm, chiếm 11,1% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách tăng 13,3%

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 238.100 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm 2026, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.608,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 1.015,0 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán năm, chiếm 63,1% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; Chi đầu tư phát triển đạt 514.600 tỷ đồng, bằng 45,9%, chiếm 32,0% và tăng 35,4%; Chi trả nợ lãi 76.700 tỷ đồng, bằng 63,3%, chiếm 4,8% và tăng 11,2%.