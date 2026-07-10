Tin vui cho hàng ngàn người dân ở TP.HCM vì sắp được cấp sổ hồng

Sáng nay (10/7), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 nhằm trực tiếp đối thoại, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản (sổ hồng) cho người dân tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã thẳng thắn nhìn nhận, mổ xẻ những "điểm nghẽn" kéo dài khiến hàng nghìn căn hộ, thửa đất dù đã bàn giao từ lâu nhưng người dân vẫn mòn mỏi chờ quyền sở hữu hợp pháp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 sáng 10/7. Ảnh: Nguyễn Châu

Trên tinh thần quyết liệt đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà, người đứng đầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đưa ra những chỉ đạo, định hướng giải quyết cụ thể cho từng dự án lớn.

Một số dự án được đưa ra tháo gỡ, cụ thể:

Dự án Chung cư RichStar 2 (Phường Phú Thạnh) – Công ty CP Nova Richstar làm chủ đầu tư:

Đối với dự án có quy mô 853 căn hộ và 25 căn thương mại dịch vụ này, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất phương án giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, làm rõ các thông tin kỹ thuật về nghĩa vụ hoán đổi cũng như chứng thư nghĩa vụ tài chính để hoàn thiện cơ sở pháp lý trước khi cấp giấy.

Các dự án của Công ty TNHH Riviera Point (Phường Tân Mỹ):

Dự án Khối 9-10-11-12 Giai đoạn 1C Khu cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại: Chủ đầu tư được yêu cầu phải chủ động liên hệ với Sở Xây dựng TP.HCM để hoàn tất nghĩa vụ nhà ở xã hội. Đồng thời, doanh nghiệp phải nhanh chóng thương thảo, đạt được thỏa thuận bồi thường với người dân để triển khai xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, làm căn cứ để hoàn thiện thủ tục cấp sổ cho khoảng 800 căn hộ.

Dự án Khu Cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại phường Tân Mỹ. Ảnh: VP

Dự án Khu Cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại: Gồm các khối nhà chung cư 3, 4, 5 và 6, 7, 8 (tổng cộng hơn 1.000 căn hộ, hiện đã cấp được một phần). Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn toàn thống nhất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cho các căn hộ còn lại của người mua nhà.

Dự án Khối nhà B1, B3, B4 Khu đô thị xanh Bình Tân (Green Town Bình Tân) – Công ty TNHH IDE Việt Nam làm chủ đầu tư: Giám đốc Sở Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp giấy chứng nhận, khép lại chuỗi ngày lo lắng của người dân sở hữu 830 căn hộ và 37 căn thương mại tại đây.

Dự án Khu nhà ở Bình Trưng Đông – Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư: Lãnh đạo Sở cũng thống nhất thông qua phương án cấp giấy cho toàn bộ 24 nền nhà liên kế và 106 nền nhà biệt thự thuộc dự án này.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: "Quan điểm của TP là bảo vệ đến cùng quyền lợi hợp pháp của người mua nhà. Doanh nghiệp sai đến đâu, vướng ở đâu thì cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng ngồi lại xử lý đến đó. Không thể vì những vướng mắc thủ tục hay sự chậm trễ của chủ đầu tư mà bắt người dân phải gánh chịu thiệt thòi".

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động, nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ xã hội còn tồn đọng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành để sớm cấp sổ hồng cho người dân.