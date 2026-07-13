Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ giảm hơn 3.000 nhân sự khi đẩy mạnh ứng dụng AI



Cuối tuần qua, Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ (HDFC) vừa công bố báo cáo thường niên, trong đó có nội dung đáng chú‎ ý là ngân hàng chỉ còn hơn 211.000 nhân viên, giảm hơn 3.300 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc cắt giảm chủ yếu diễn ra ở nhóm nhân viên vận hành và hành chính. Số lao động không thuộc cấp quản lý giảm hơn 8.000 người, xuống còn 162.797 người, trong khi tốc độ tuyển dụng mới cũng chậm lại. Ngược lại, số nhân sự ở các vị trí quản lý và chuyên môn lại tăng, phản ánh quá trình tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng ưu tiên các vị trí có giá trị gia tăng cao.

Ngân hàng HDFC đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải thích ứng với mô lấy công nghệ và khách hàng làm trung tâm - Ảnh: Economictimes

Ngân hàng HDFC cho biết nhiều công việc thường nhật, như xử lý giao dịch tiền mặt, đang được chuyển sang hệ thống tự động, máy giao dịch và các nền tảng số. Ngân hàng cũng phát triển nền tảng AI nội bộ, nhằm hỗ trợ quản trị dữ liệu, tích hợp quy trình và triển khai các ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh.

Tổng Giám đốc điều hành HDFC Sashidhar Jagdishan cho biết, ngân hàng cũng đang chủ động điều chuyển nhân sự từ các bộ phận hỗ trợ sang các vị trí trực tiếp phục vụ khách hàng, trong khi công nghệ đảm nhận ngày càng nhiều công việc lặp lại. Theo ông, quá trình chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải thích ứng với mô hình ngân hàng lấy công nghệ và khách hàng làm trung tâm.

Bất chấp việc tinh giản nhân sự, kết quả kinh doanh của ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ vẫn tăng trưởng tích cực. Trong năm tài chính 2025-2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng 10,9%, đạt 746,7 tỷ Pupee (khoảng 8,7 tỷ USD), cho thấy việc ứng dụng công nghệ và AI đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại ngân hàng HDFC của Ấn Độ. Nhiều tổ chức tài chính trên thế giới cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế một số công việc mà còn tạo ra các vị trí mới, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả trong ngành tài chính.