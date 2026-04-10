14 dự án, gần 55.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Lâm Đồng trong quý I

Ngoài thu hút 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 55.000 tỷ đồng, trong Quý I năm nay, Lâm Đồng chấp thuận điều chỉnh 12 dự án, nâng tổng vốn lên hơn 77.730 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều dự án quy mô lớn, mang tính động lực đã được triển khai như: mở rộng Tổ hợp Bô xít – Nhôm Lâm Đồng và Nhà máy Alumin Nhân Cơ (gần 60.000 tỷ đồng); Khu đô thị thương mại, dịch vụ Hàm Tiến – Mũi Né (hơn 32.000 tỷ đồng); Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị (hơn 22.000 tỷ đồng).

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Tổ hợp Bô xít – Nhôm Lâm Đồng, nơi đang duy trì sản xuất ổn định và nâng cao công suất chế biến alumin

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 2.933 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 827.000 tỷ đồng; trong đó 2.109 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và 824 dự án đang triển khai.

Theo ông Đinh Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 72 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030, hiện vẫn còn gần một nửa chưa có nhà đầu tư. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện danh mục, tăng cường khảo sát thực địa nhằm chủ động thu hút dòng vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

“Trung tâm luôn luôn tranh thủ, tận dựng từng cơ hội một để truyền thông quảng bá về tiềm năng và các dự án đầu tư của tỉnh, đặc biệt là thúc đẩy mạnh tại các sự kiện, các hội thảo mang tầm quốc tế trong và ngoài nước.

Đối với các danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 của tỉnh, đến nay trong 72 dự án vẫn còn 31 dự án hiện chưa có nhà đầu tư chưa có nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát. Trung tâm sẽ tiếp tục khảo sát, phối hợp với các địa phương để lên phương án kỹ hơn, thông tin cụ thể hơn để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư", ông Đinh Ngọc Hiếu nhấn mạnh.