14 dự án, gần 55.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Lâm Đồng trong quý I

Thứ Sáu, 19:33, 10/04/2026
VOV.VN - Lâm Đồng đang đẩy mạnh xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thu hút mạnh các dự án ngoài ngân sách, tạo động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026.

Ngoài thu hút 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 55.000 tỷ đồng, trong Quý I năm nay, Lâm Đồng chấp thuận điều chỉnh 12 dự án, nâng tổng vốn lên hơn 77.730 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều dự án quy mô lớn, mang tính động lực đã được triển khai như: mở rộng Tổ hợp Bô xít – Nhôm Lâm Đồng và Nhà máy Alumin Nhân Cơ (gần 60.000 tỷ đồng); Khu đô thị thương mại, dịch vụ Hàm Tiến – Mũi Né (hơn 32.000 tỷ đồng); Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị (hơn 22.000 tỷ đồng).

14 du an, gan 55.000 ty dong von dang ky dau tu vao lam Dong trong quy i hinh anh 1
Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Tổ hợp Bô xít – Nhôm Lâm Đồng, nơi đang duy trì sản xuất ổn định và nâng cao công suất chế biến alumin

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 2.933 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 827.000 tỷ đồng; trong đó 2.109 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và 824 dự án đang triển khai.

Theo ông Đinh Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 72 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030, hiện vẫn còn gần một nửa chưa có nhà đầu tư. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện danh mục, tăng cường khảo sát thực địa nhằm chủ động thu hút dòng vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

“Trung tâm luôn luôn tranh thủ, tận dựng từng cơ hội một để truyền thông quảng bá về tiềm năng và các dự án đầu tư của tỉnh, đặc biệt là thúc đẩy mạnh tại các sự kiện, các hội thảo mang tầm quốc tế trong và ngoài nước.

Đối với các danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 của tỉnh, đến nay trong 72 dự án vẫn còn 31 dự án hiện chưa có nhà đầu tư chưa có nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát. Trung tâm sẽ tiếp tục khảo sát, phối hợp với các địa phương để lên phương án kỹ hơn, thông tin cụ thể hơn để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư", ông Đinh Ngọc Hiếu nhấn mạnh.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân.

Áp lực trả nợ trực tiếp tăng 18,5%: Cảnh báo sớm về "sức khỏe" nợ công

Áp lực trả nợ trực tiếp tăng 18,5%: Cảnh báo sớm về "sức khỏe" nợ công

VOV.VN - Các chỉ tiêu nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn, song nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2025 tăng tới 18,5% đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia trong trung và dài hạn.

TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có thông báo về các dự án không đáp ứng được yêu cầu đưa vào danh mục các khu đất được thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

