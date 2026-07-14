Lâm Đồng: Nâng cao nhận thức ngư dân về chống khai thác IUU

Tại chương trình, ngư dân được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017; hướng dẫn duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và thực hiện thủ tục khi tàu xuất, nhập bến. Lực lượng chức năng cũng phổ biến kỹ năng phòng ngừa tai nạn, xử lý sự cố và phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Buổi phổ biến kiến thức về an toàn hàng hải, kỹ năng ứng phó sự cố trên biển và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đồng Văn Thi, ngư dân phường Phú Thủy cho biết, những kiến thức được trang bị giúp bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm khi hành nghề, yên tâm vươn khơi và khai thác đúng pháp luật.

"Cũng về bờ lâu rồi, bây giờ mới xuống lại, cũng nghe nói cái IUU này nhưng hồi đó giờ cũng chưa biết lắm. Hôm nay mình đi dự họp, mình hiểu là phải khai thác đúng quy định, không đánh bắt ở những vùng biển Nhà nước không cho phép, làm sao để việc khai thác hải sản hợp pháp", ông Đồng Văn Thi nói.

Tàu cá neo đậu tại khu vực cửa biển của tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Theo Bộ đội Biên phòng, cùng với kiểm tra, kiểm soát tại cửa biển và trên biển, việc phổ biến pháp luật trực tiếp giúp ngư dân hiểu rõ trách nhiệm không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành các yêu cầu trong khai thác và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

“Đồn Biên phòng Thanh Hải chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền tại hội trường và trực quan tại các bến cá để bà con ngư dân nắm chắc các quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt để ngư dân hiểu và chấp hành tốt các quy định trong quá trình khai thác trên biển”, Đại úy Tạ Hữu Nghĩa, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh phổ biến pháp luật tại khu vực ven biển, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU.