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Vùng Cảnh sát biển 3 đến cảng cá tuyên truyền gỡ “thẻ vàng” IUU

Thứ Bảy, 19:18, 27/06/2026
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VOV.VN - Ngày 27/6, tại phường Phước Thắng (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đến hàng trăm ngư dân về chống khai thác IUU tại cảng cá Cát Lỡ.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân” và “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” giai đoạn 2026-2030.

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Tặng áo phao cùng nhiều vật dụng thiết yếu cho ngư dân 

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến tận tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Cát Lỡ để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền đến chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, mặc dù công tác chống khai thác IUU của Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục để sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). 

Lực lượng cảnh sát biển mong muốn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài; duy trì đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác theo quy định; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng nghề cá phát triển bền vững…

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Phát tờ rơi, hướng dẫn ngư dân chấp hành Luật Thuỷ sản trong quá trình khai thác trên biển

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 80 suất quà cùng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ ngư dân như túi thuốc, đèn pin, cờ Tổ quốc, áo phao... 

Bệnh viện Hùng Vương cũng trao 300 suất quà tặng các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, tại phường Tân Sơn Nhì, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 250 cán bộ và nhân dân địa phương về phòng, chống khai thác IUU và phòng, chống ma túy… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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