Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Đắk Lắk

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) ghi nhận Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ chống khai thác IUU; chủ động phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng kiểm soát tàu cá, tăng cường tuần tra trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân về hậu quả của hành vi vi phạm khai thác IUU.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại như dữ liệu trên phần mềm eCDT và hệ thống kiểm soát tàu cá còn chênh lệch thời gian; việc phối hợp, đối soát dữ liệu tàu cá xuất nhập bến giữa các lực lượng chưa bảo đảm theo thời gian thực.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi quản lý rộng hơn nhưng tỉnh vẫn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, nhất là xử lý tình trạng tàu cá “3 không”.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm IUU; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu ban hành quy chế phối hợp liên ngành; quản lý chặt việc cấp phép, gia hạn hoạt động tàu cá; nghiên cứu giải pháp lắp thiết bị giám sát đối với nhóm tàu cá từ 12m đến dưới 15m.

Các địa phương ven biển tiếp tục rà soát, quản lý tàu cá và ngư dân; tăng cường tuyên truyền quy định chống khai thác IUU đến từng chủ tàu, thuyền trưởng. Ban Quản lý Cảng cá phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đoàn công tác Cục Tác chiến kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, từ ngày 25-27/5, đoàn công tác của Cục Tác chiến đã kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phối hợp quản lý tàu cá, cập nhật dữ liệu xuất nhập bến theo thời gian thực, xử lý vi phạm IUU và vận hành các phần mềm phục vụ giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

