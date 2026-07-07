Lâm Đồng phát động 180 ngày đêm bứt phá tăng trưởng



6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh Lâm Đồng đạt 7,9%; riêng quý II đạt 9,22%. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, 180 ngày còn lại sẽ là giai đoạn quyết định. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay.

Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm "180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026" được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, tôi xin chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026", ông Hồ Văn Mười phát động.

Ngay tại lễ phát động, đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã cam kết hưởng ứng phong trào thi đua, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là yêu cầu tất yếu để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Ông yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ từng nguồn lực, từng dự án và từng nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện với tinh thần "vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó", không để lỡ cơ hội phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm "180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026".

“Để phong trào thi đua đạt kết quả thực chất, tôi đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; xác định các giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Xác định rõ ngành, lĩnh vực nào có thể tăng thêm, dự án nào có thể đóng góp ngay, nguồn lực nào có thể huy động, thủ tục nào phải tháo gỡ, thời điểm nào phải tạo ra kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, phong trào thi đua 180 ngày đêm phải được cụ thể hóa bằng những hành động và kết quả thực chất; lấy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.