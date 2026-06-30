Tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Lâm Đồng thấp hơn kịch bản đề ra

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều cơ chế, chính sách và nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo trình kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Lâm Đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,97%, không đạt kịch bản đề ra là 9,32%; khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Kim ngạch xuất khẩu giảm 2,66% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 6 mới đạt gần 14% kế hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương còn chậm, chưa đồng bộ.

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên khai mạc, xem xét các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ông đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp để ban hành những quyết sách sát thực tiễn, khả thi.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết nghị những chính sách sát thực tiễn, tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

"Khối lượng công việc tại kỳ họp lần này rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; mỗi ý kiến phát biểu phải xuất phát từ thực tiễn, mỗi quyết định biểu quyết phải đặt lợi ích của tỉnh và nhân dân lên trên hết", ông Lưu Văn Trung nói.

Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, phân bổ nguồn lực, an sinh xã hội và hoạt động của chính quyền cơ sở; đồng thời tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm. Kỳ họp diễn ra đến hết ngày 2/7.