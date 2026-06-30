English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Lâm Đồng thấp hơn kịch bản đề ra

Thứ Ba, 12:00, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 7,97%, thấp hơn kịch bản đề ra. Đây là một trong những nội dung được nêu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI.

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều cơ chế, chính sách và nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026.

tang truong 6 thang dau nam cua lam Dong thap hon kich ban de ra hinh anh 1
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo trình kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Lâm Đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,97%, không đạt kịch bản đề ra là 9,32%; khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Kim ngạch xuất khẩu giảm 2,66% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 6 mới đạt gần 14% kế hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương còn chậm, chưa đồng bộ.

tang truong 6 thang dau nam cua lam Dong thap hon kich ban de ra hinh anh 2
Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên khai mạc, xem xét các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ông đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp để ban hành những quyết sách sát thực tiễn, khả thi.

tang truong 6 thang dau nam cua lam Dong thap hon kich ban de ra hinh anh 3
Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết nghị những chính sách sát thực tiễn, tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

"Khối lượng công việc tại kỳ họp lần này rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; mỗi ý kiến phát biểu phải xuất phát từ thực tiễn, mỗi quyết định biểu quyết phải đặt lợi ích của tỉnh và nhân dân lên trên hết", ông Lưu Văn Trung nói.

Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, phân bổ nguồn lực, an sinh xã hội và hoạt động của chính quyền cơ sở; đồng thời tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm. Kỳ họp diễn ra đến hết ngày 2/7.

nhip_cau_noi_y_dang_voi_long_dan_2.jpg

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

VOV.VN - Các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa của buôn làng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân. Với uy tín và trách nhiệm, họ góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ gìn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng
Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

VOV.VN - Các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa của buôn làng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân. Với uy tín và trách nhiệm, họ góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ gìn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

VOV.VN - Các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa của buôn làng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân. Với uy tín và trách nhiệm, họ góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ gìn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Lâm Đồng: Phấn đấu hoàn thành 2 trường nội trú biên giới trước ngày 15/8
Lâm Đồng: Phấn đấu hoàn thành 2 trường nội trú biên giới trước ngày 15/8

VOV.VN - Sau gần 8 tháng thi công, 2 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 2 xã biên giới Quảng Trực, Thuận An của tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút thi công khâu hoàn thiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Lâm Đồng: Phấn đấu hoàn thành 2 trường nội trú biên giới trước ngày 15/8

Lâm Đồng: Phấn đấu hoàn thành 2 trường nội trú biên giới trước ngày 15/8

VOV.VN - Sau gần 8 tháng thi công, 2 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 2 xã biên giới Quảng Trực, Thuận An của tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút thi công khâu hoàn thiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số
Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

VOV.VN - Các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được tổ chức.

Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

VOV.VN - Các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được tổ chức.

Đưa “đổi mới sáng tạo” xuống đồng ruộng giúp nông dân làm giàu
Đưa “đổi mới sáng tạo” xuống đồng ruộng giúp nông dân làm giàu

VOV.VN - Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không dừng lại ở việc áp dụng công nghệ, nhà màng xuống đồng ruộng. Đó là hành trình thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu và tổ chức lại chuỗi liên kết bền vững. Mục tiêu cao nhất là tối ưu hóa chuỗi giá trị và giúp người nông dân làm giàu chính đáng.

Đưa “đổi mới sáng tạo” xuống đồng ruộng giúp nông dân làm giàu

Đưa “đổi mới sáng tạo” xuống đồng ruộng giúp nông dân làm giàu

VOV.VN - Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không dừng lại ở việc áp dụng công nghệ, nhà màng xuống đồng ruộng. Đó là hành trình thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu và tổ chức lại chuỗi liên kết bền vững. Mục tiêu cao nhất là tối ưu hóa chuỗi giá trị và giúp người nông dân làm giàu chính đáng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp