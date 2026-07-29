Lâm Đồng xử lý 116 dự án với tổng vốn đầu tư gần 25.800 tỷ đồng

Tính đến ngày 28/7, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý thêm 5 dự án so với thời điểm ngày 23/7, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 116 dự án. Trong đó, 31 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 24 dự án đã thu hồi, chấm dứt hoạt động hoặc đưa ra khỏi diện theo dõi; 61 dự án được tái khởi động hoặc đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai. Các dự án đã xử lý có diện tích hơn 8.778 ha đất, với tổng vốn đầu tư gần 25.800 tỷ đồng.

Đối với 249 dự án còn vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phân loại thành nhiều nhóm để tập trung xử lý, gồm các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, thẩm quyền địa phương; dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản; dự án chịu tác động của các nghị quyết, nghị định mới; các dự án vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng và nhóm dự án đang tiếp tục rà soát điều kiện xử lý.

Một dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Riêng nhóm dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản, UBND tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các bộ, ngành để điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc. Đối với 6 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ), tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị đưa diện tích thực hiện dự án ra khỏi quy hoạch khoáng sản. Hiện các bộ, ngành đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với các dự án thuộc thẩm quyền địa phương, các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời ưu tiên giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài nhằm sớm đưa vào triển khai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện môi trường đầu tư và tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể từng dự án; tập trung hoàn tất hồ sơ đối với các dự án đã đủ điều kiện xử lý để sớm kết thúc việc theo dõi. Đối với các dự án còn tồn tại, cần phân loại rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể từng dự án để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các tổ công tác chuyên trách, tập trung xử lý 249 dự án còn vướng mắc; đồng thời giao Sở Tư pháp thẩm tra, làm rõ cơ sở pháp lý đối với từng nhóm dự án nhằm bảo đảm việc áp dụng quy định thống nhất, đúng pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.