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Làm giả vé xổ số bị phạt đến 100 triệu đồng

Thứ Bảy, 11:28, 31/10/2026
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VOV.VN - Theo quy định mới, cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Làm giả vé xổ số bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Theo quy định mới, cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (quy định trước đây tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng).

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Vé số giả được in ấn cực giống vé thật

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ vé xổ số vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được. Quy định mới nhằm tăng tính răn đe, góp phần bảo đảm tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động kinh doanh xổ số

Khách sạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách

Nghị định 392/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo đó, các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn phải kiểm tra một trong các giấy tờ tùy thân của khách trước khi bố trí lưu trú. Các giấy tờ là: Thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài, giấy tờ nhân thân khác có ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

So với quy định trước đây tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, quy định mới bổ sung thẻ căn cước và không còn liệt kê chứng minh nhân dân.

Trường hợp khách không có giấy tờ tùy thân, sau khi bố trí khách vào phòng nghỉ, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn để phối hợp.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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