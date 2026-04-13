Ninh Bình lập tổ công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thứ Hai, 21:54, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ công tác IUU do đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng; các Tổ phó gồm đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản – Kiểm ngư. Thành viên tổ công tác là đại diện các sở, ngành liên quan như Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý cảng cá, cùng lực lượng công an tại nhiều xã ven biển.

Cảng cá Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình

Tổ công tác được giao nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức rà soát, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để đề xuất biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác IUU. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan trung ương theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ công tác có quyền đề xuất trưng tập nhân lực khi cần thiết và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ sẽ tự giải thể theo quy định.

Việc thành lập Tổ công tác IUU nhằm triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, góp phần khắc phục tồn tại trong quản lý thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

VOV.VN - Chiều nay (19/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vân Hồng/VOV.VN
Tag: chống khai thác IUU Ninh Bình khai thác hải sản trái phép
Triển khai chống khai thác IUU, kiềm chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
VOV.VN - Ban chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam về IUU nhận định tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC.

Đắk Lắk tiếp tục siết chặt chống khai thác IUU
VOV.VN - Trước yêu cầu cấp bách trong gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với trọng tâm là kiểm soát chặt đội tàu và minh bạch nguồn gốc thủy sản.

Chống khai thác IUU, Gia Lai đã lắp đặt nhật ký điện tử cho hơn 3.000 tàu cá
VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử cho hơn 3.000 tàu cá hoạt động vùng khơi. Điều này giúp địa phương nhanh chóng số hóa quản lý nghề cá và tăng cường kiểm soát chống khai thác IUU.

