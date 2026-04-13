Ninh Bình lập tổ công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Theo quyết định, Tổ công tác IUU do đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng; các Tổ phó gồm đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản – Kiểm ngư. Thành viên tổ công tác là đại diện các sở, ngành liên quan như Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý cảng cá, cùng lực lượng công an tại nhiều xã ven biển.

Cảng cá Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình

Tổ công tác được giao nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức rà soát, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để đề xuất biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác IUU. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan trung ương theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ công tác có quyền đề xuất trưng tập nhân lực khi cần thiết và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ sẽ tự giải thể theo quy định.

Việc thành lập Tổ công tác IUU nhằm triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, góp phần khắc phục tồn tại trong quản lý thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.