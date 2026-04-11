Lâm Đồng duy trì xu hướng tích cực trong xuất khẩu nông, thuỷ sản

Đáng chú ý, các mặt hàng nông sản chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, cà phê nhân ước đạt hơn 178 triệu USD, tăng gần 38%; rau, củ, quả đạt hơn 30,4 triệu USD, tăng gần 33%; hoa xuất khẩu đạt 24 triệu USD, tăng hơn 36%...

Xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh Lâm Đồng dù có giảm trong quý I nhưng vẫn đạt gần 43 triệu USD. Đánh giá chung cho thấy, hoạt động xuất khẩu nông, thủy sản của Lâm Đồng trong quý I vẫn duy trì xu hướng tích cực, đặc biệt ở các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh và giá trị xuất khẩu cao.

Rau xanh trồng ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có lợi thế cạnh tranh và giá trị xuất khẩu cao.

Theo bà Nguyễn Thùy Quý Tú, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc chi phí vận tải biển tăng cao do xung đột Trung Đông, đang gây không ít trở ngại cho xuất khẩu của tỉnh, nhất là các mặt hàng nông sản tươi. Để duy trì đà tăng trưởng hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD trong năm nay, Lâm Đồng đang tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, xem xét cơ cấu lại thị trường.

Vườn thanh long trồng để xuất khẩu ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ).

“Để giải quyết các khó khăn trước mắt đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã xây dựng đối với nông sản, tiếp tục nâng cao chất lượng đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Tập trung phát triển thị trường trong nước. Đối với thị trường quốc tế sẽ tập trung qua các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Cũng có đề xuất là phải tăng cường ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư vào chế biến nông sản trên địa bàn” - bà Tú chia sẻ.