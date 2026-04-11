Lâm Đồng duy trì xu hướng tích cực trong xuất khẩu nông, thuỷ sản

Thứ Bảy, 10:30, 11/04/2026
VOV.VN - Hoạt động xuất khẩu nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026 với kim ngạch xuất khẩu quý I đạt hơn 361 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, các mặt hàng nông sản chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, cà phê nhân ước đạt hơn 178 triệu USD, tăng gần 38%; rau, củ, quả đạt hơn 30,4 triệu USD, tăng gần 33%; hoa xuất khẩu đạt 24 triệu USD, tăng hơn 36%...

Xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh Lâm Đồng dù có giảm trong quý I nhưng vẫn đạt gần 43 triệu USD. Đánh giá chung cho thấy, hoạt động xuất khẩu nông, thủy sản của Lâm Đồng trong quý I vẫn duy trì xu hướng tích cực, đặc biệt ở các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh và giá trị xuất khẩu cao.

Rau xanh trồng ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có lợi thế cạnh tranh và giá trị xuất khẩu cao.

Theo bà Nguyễn Thùy Quý Tú, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc chi phí vận tải biển tăng cao do xung đột Trung Đông, đang gây không ít trở ngại cho xuất khẩu của tỉnh, nhất là các mặt hàng nông sản tươi. Để duy trì đà tăng trưởng hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD trong năm nay, Lâm Đồng đang tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, xem xét cơ cấu lại thị trường.

Vườn thanh long trồng để xuất khẩu ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ).

“Để giải quyết các khó khăn trước mắt đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã xây dựng đối với nông sản, tiếp tục nâng cao chất lượng đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Tập trung phát triển thị trường trong nước. Đối với thị trường quốc tế sẽ tập trung qua các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Cũng có đề xuất là phải tăng cường ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư vào chế biến nông sản trên địa bàn” - bà Tú chia sẻ.

KHoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

14 dự án, gần 55.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Lâm Đồng trong quý I
14 dự án, gần 55.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Lâm Đồng trong quý I

VOV.VN - Lâm Đồng đang đẩy mạnh xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thu hút mạnh các dự án ngoài ngân sách, tạo động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026.

14 dự án, gần 55.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Lâm Đồng trong quý I

14 dự án, gần 55.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Lâm Đồng trong quý I

VOV.VN - Lâm Đồng đang đẩy mạnh xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thu hút mạnh các dự án ngoài ngân sách, tạo động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026.

Lâm Đồng định hướng đưa các cụm công nghiệp tập trung về phía biển
Lâm Đồng định hướng đưa các cụm công nghiệp tập trung về phía biển

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện việc rà soát để điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2026- 2030 và định hướng sau năm 2030 với xu hướng tập trung ở phía biển.

Lâm Đồng định hướng đưa các cụm công nghiệp tập trung về phía biển

Lâm Đồng định hướng đưa các cụm công nghiệp tập trung về phía biển

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện việc rà soát để điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2026- 2030 và định hướng sau năm 2030 với xu hướng tập trung ở phía biển.

Lâm Đồng xúc tiến các dự án trọng điểm, tháo gỡ “điểm nghẽn” năm 2026
Lâm Đồng xúc tiến các dự án trọng điểm, tháo gỡ “điểm nghẽn” năm 2026

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương rà soát, thúc đẩy triển khai danh mục các dự án trọng điểm năm 2026 nhằm tạo đột phá hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lâm Đồng xúc tiến các dự án trọng điểm, tháo gỡ “điểm nghẽn” năm 2026

Lâm Đồng xúc tiến các dự án trọng điểm, tháo gỡ “điểm nghẽn” năm 2026

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương rà soát, thúc đẩy triển khai danh mục các dự án trọng điểm năm 2026 nhằm tạo đột phá hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

