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Để du lịch Đồng Nai chuyển tiềm năng thành giá trị kinh tế

Thứ Ba, 06:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Đồng Nai có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, địa phương cần những sản phẩm đủ sức hấp dẫn, giữ chân du khách và tạo động lực thu hút đầu tư. Sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng mở ra cơ hội mới, nhưng khai thác như thế nào?.

Khai thác lợi thế, tạo sản phẩm đặc trưng 

Đồng Nai có hệ sinh thái rừng, hồ, núi cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử có thể khai thác phục vụ du lịch. Dù vậy, tài nguyên sẵn có chưa đồng nghĩa với việc địa phương đã hình thành được những sản phẩm đủ sức hấp dẫn, khiến du khách lưu lại lâu hơn và tăng chi tiêu.

Sân bay quốc tế Long Thành mở ra cơ hội kết nối Đồng Nai với các thị trường khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, để biến lợi thế giao thông thành nguồn thu từ du lịch, địa phương cần tính toán những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và quỹ thời gian của từng nhóm khách.

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Đồng Nai cần xây dựng được sản phẩm đặc trưng mang đậm nét văn hóa ở các làng nghề (Ảnh: Lưu Sơn)

Theo ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hải Phòng, Đồng Nai nên ưu tiên phát triển các sản phẩm ở khu vực gần sân bay như Nhơn Trạch, Long Thành. Trước mắt, du lịch sinh thái, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể phù hợp với những hành trình trải nghiệm ngắn.

“Đồng Nai nên bắt đầu phát triển từ du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa vùng miền xung quanh sân bay. Bởi vì khi đến sân bay Long Thành, khách đến và khách rời đi thì những tour trải nghiệm ngắn như ẩm thực hay văn hóa hay lịch sử… rất là phù hợp cho một khoảng thời gian nhất định 4 tiếng hoặc 5-6 tiếng gì đó”, ông Trịnh Bá Dũng gợi ý.

Từ những chương trình ngắn ngày, Đồng Nai có thể từng bước kết nối với các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ thương mại, mở rộng lựa chọn cho du khách có nhu cầu lưu trú lâu hơn. Tuy nhiên, để tạo sức hút bền vững, địa phương không chỉ cần những điểm tham quan mà còn phải xây dựng sản phẩm có bản sắc riêng.

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Nghệ nhân tạo hình qua nét vẽ trên sản phẩm truyền thống (Ảnh: Lưu Sơn)

Ở góc độ tổ chức tour, ông Nguyễn Dũng, đại diện một đơn vị lữ hành tại TP.HCM, cho rằng Đồng Nai cần rà soát tổng thể tài nguyên du lịch, xác định rõ lợi thế và những hạn chế để xây dựng sản phẩm phù hợp. “Một trong những vấn đề phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch gắn với cộng đồng thì địa phương phải xây dựng được sản phẩm có sự tham gia của người dân và có câu chuyện văn hóa của cộng đồng địa phương thì mới tạo điểm nhấn, thu hút khách”, ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh.

Như vậy, muốn khai thác hiệu quả lợi thế sân bay Long Thành, Đồng Nai cần hình thành các hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh, thuận tiện di chuyển và đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Khi sản phẩm có bản sắc, dịch vụ đáp ứng nhu cầu và người dân được tham gia vào hoạt động du lịch, địa phương sẽ có thêm cơ hội thu hút khách, tạo sinh kế cho cộng đồng. 

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Giữ gìn bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc để đưa du khách đến trải nghiệm (Ảnh: Lưu Sơn)

Quy hoạch đồng bộ, mở đường cho đầu tư

Để hiện thực hóa những định hướng trên, Đồng Nai cần gắn phát triển sản phẩm với quy hoạch, hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Năm 2026, thành phố có 16 dự án du lịch được đưa vào danh mục mời gọi đầu tư, tại những khu vực có tiềm năng như Bàu nước sôi - Thác Mai, hồ Đa Tôn và hồ Trị An. Riêng khu vực hồ Trị An có 5 dự án được mời gọi đầu tư với tổng diện tích gần 2.600 ha.

Các dự án mở ra cơ hội hình thành những sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Tuy nhiên, để dự án phát huy hiệu quả, việc thu hút đầu tư cần đi cùng quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối và phương án khai thác phù hợp với đặc điểm từng khu vực.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết, thành phố định hướng phát triển du lịch thành một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng, dựa trên lợi thế về sông, hồ, núi và các giá trị văn hóa. Bà Loan nhấn mạnh: “Ngành du lịch Đồng Nai sẽ tập trung vào phát triển du lịch trải nghiệm, tâm linh và gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa của các làng nghề, hộ đồng bào dân tộc để làm sao xác định đúng tinh thần du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong thời gian tới…vừa là phát triển kinh tế và vừa là cải thiện cuộc sống của người dân ở những địa bàn phát triển du lịch”.

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Tăng cường xây dựng sản phẩm đặc trưng để tạo điểm đến, giữ chân du khách (Ảnh: Lưu Sơn)

Để những định hướng này đi vào thực tế, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và hạ tầng số tại các khu vực có tiềm năng; đồng thời tăng cường kết nối các điểm đến thành tuyến tham quan thuận tiện. Việc rà soát quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm cũng là điều kiện quan trọng để huy động nguồn lực xã hội.

Theo chuyên gia quy hoạch Đinh Công Khải, cần khai thác lợi thế thiên nhiên của Đồng Nai, trong đó có hệ sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên, để phát triển du lịch phát thải thấp. Việc ứng dụng công nghệ số có thể hỗ trợ quản lý môi trường và cá nhân hóa trải nghiệm của du khách. Đồng thời, địa phương cần tìm cách chuyển một bộ phận khách quá cảnh tại sân bay thành khách trải nghiệm, qua đó gia tăng thời gian lưu lại và mức chi tiêu.

“Tái cấu trúc chuỗi giá trị về du lịch của Đồng Nai thông qua kinh tế dừng chân, biến dòng khách 100 triệu/khách/năm tại sân bay quốc tế Long Thành thành cơ hội, chuyển khách quá cảnh thành khách hàng trải nghiệm du lịch ngắn ngày để gia tăng chi tiêu tại Đồng Nai”, chuyên gia Đinh Công Khải nêu.

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Du khách tham gia hoạt động về đêm tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Vườn QG)

Cùng với thu hút đầu tư, yêu cầu bảo tồn tài nguyên và cảnh quan cần được đặt ra ngay từ khâu quy hoạch, nhất là tại các khu vực sinh thái nhạy cảm. Các dự án cần bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch và bảo vệ môi trường, tránh phát triển theo hướng chỉ chú trọng quy mô mà thiếu tính bền vững.

Việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ dừng ở danh mục dự án mời gọi đầu tư, mà còn phải thể hiện qua khả năng tổ chức quy hoạch, phát triển hạ tầng và tạo điều kiện để các dự án sớm hình thành sản phẩm thực tế.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thành phố xác định sân bay quốc tế Long Thành là động lực quan trọng trong quy hoạch phát triển thời gian tới. Tuy nhiên, để lợi thế này thực sự phát huy hiệu quả, địa phương cần có thêm những không gian vui chơi, giải trí, thương mại và dịch vụ nhằm tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

“Tới đây nếu chúng ta làm tốt quy hoạch tổng thể thì lượng du khách đến với thành phố Đồng Nai và chúng ta sẽ giữ chân được. Mỗi một du khách mà ở lại thành phố Đồng Nai từ 2 đến 3 ngày thì sức tiêu thụ của du khách đó trên địa bàn mới có sức hấp dẫn”, ông Nguyễn Văn Út chia sẻ thêm.

Để đạt được mục tiêu đó, điều quan trọng là các dự án du lịch phải được thực hiện hóa bằng những sản phẩm có sức cạnh tranh, gắn với lợi thế riêng của từng địa bàn. Khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, người dân được tham gia vào chuỗi dịch vụ và giá trị từ hoạt động du lịch được giữ lại địa phương, tiềm năng du lịch Đồng Nai mới có thể chuyển hóa thành nguồn thu, việc làm và động lực tăng trưởng bền vững.

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Sân bay Long Thành mở ra “cơ hội vàng” cho du lịch Đồng Nai

VOV.VN - Sân bay Long Thành mở ra cơ hội vàng để Thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch mới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải thiếu khách, mà là làm sao kiến tạo được chuỗi sản phẩm, dịch vụ mang đậm bản sắc để "níu chân" du khách.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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