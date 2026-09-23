English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Thứ Tư, 04:49, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và không phải lập chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 13/5/2025 về triển khai Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Dieu chinh nghi quyet 127 nq-cp ve du an duong sat lao cai ha noi hai phong hinh anh 1
Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. (Ảnh minh họa, chinhphu.vn)

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị bổ sung điểm (v) vào mục II.2.a của Nghị quyết 127/NQ-CP về nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong triển khai thực hiện Dự án. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án và không phải lập chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Nghị quyết số 281/NQ-CP cũng bổ sung điểm 4 vào mục III Nghị quyết 127/NQ-CP về tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

"Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".

Các Phụ lục I và II của Nghị quyết 127/NQ-CP được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc
Quảng Ngãi giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc

VOV.VN - Vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng khiến 2 người mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu các nạn nhân sau hơn 1 giờ triển khai cứu hộ.

Quảng Ngãi giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc

Quảng Ngãi giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc

VOV.VN - Vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng khiến 2 người mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu các nạn nhân sau hơn 1 giờ triển khai cứu hộ.

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1808/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu.

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1808/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu.

Vì sao nhà thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy đề nghị điều chỉnh giá vật liệu?
Vì sao nhà thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy đề nghị điều chỉnh giá vật liệu?

VOV.VN - Nhà thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy kiến nghị rà soát, cập nhật giá vật liệu do một số đơn giá trong dự toán thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An yêu cầu khắc phục tình trạng công bố giá vật liệu chưa sát thực tế.

Vì sao nhà thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy đề nghị điều chỉnh giá vật liệu?

Vì sao nhà thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy đề nghị điều chỉnh giá vật liệu?

VOV.VN - Nhà thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy kiến nghị rà soát, cập nhật giá vật liệu do một số đơn giá trong dự toán thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An yêu cầu khắc phục tình trạng công bố giá vật liệu chưa sát thực tế.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục