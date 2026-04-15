Lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Đây là sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tham dự Lễ trao Bản ghi nhớ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 10 Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị tại Việt Nam; vận tải đường sắt liên vận quốc tế và đầu tư logistics kết nối với mạng lưới đường sắt liên vận; hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc; hợp tác mở rộng mạng lưới bán hàng hóa tại các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Ấn Độ; hợp tác trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất ứng dụng công nghệ tiên tiến; hợp tác nâng cao năng lực bảo dưỡng hàng không và hợp tác sản xuất, mua bán ghế máy bay; hợp tác chiến lược về phát triển cây siêu sậy trên các vùng đất kém hiệu quả tại Việt Nam; phát triển chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam; hợp tác chiến lược phát triển thị trường chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin hệ thống; Ý định thư về thu xếp tài chính để thuê tàu bay của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc ("COMAC")…

Trong thời gian qua, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước tăng trưởng tích cực, là điểm sáng trong hợp tác song phương.

Về thương mại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc với kim ngạch song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 2 tháng đầu năm nay, đà tăng trưởng tích cực này tiếp tục được duy trì khi đạt kim ngạch 42,9 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD, tăng 20,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới và trong 2 tháng đầu năm nay duy trì ở mức khá cao, đạt 807,5 triệu USD. Về du lịch, Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất củaViệt Nam năm 2025 với 5,28 triệu lượt, tăng 41% và trong hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt.