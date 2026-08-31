English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lỗ hổng nào giúp bán hàng không đạt chất lượng trên MXH, thu về hàng chục tỷ đồng?

Thứ Hai, 09:08, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 12 tỷ đồng là số tiền mà cơ quan chức năng bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng đã thu được từ việc bán sản phẩm Loramen, thổi phồng công dụng thành sản phẩm giúp “tăng cường sinh lý”. Lỗ hổng nào để những KOL bán hàng rởm trên mạng xã hội, thu lợi hàng chục tỷ đồng?

Thường xuyên “tung” những clip ăn mặc “thiếu vải” gợi cảm thái quá trên nền tảng tiktok, rồi diễn xuất cùng chồng và những KOL nổi tiếng khác, Nguyễn Thị Hương (một người sáng tạo nội dung số, đồng thời hoạt động bán hàng online) đã có tệp khách hàng rất lớn sử dụng sản phẩm Loramen. Dù không phải là giáo viên, Nguyễn Thị Hương vẫn lấy biệt danh “Cô giáo Hương” để tăng thêm sự tin tưởng cho khách hàng. Chỉ đến khi cô gái này bị bắt, nhiều người mới biết Loramen không phải là sản phẩm giúp “tăng cường sinh lý” mà chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn.

lo hong nao giup ban hang khong dat chat luong tren mxh, thu ve hang chuc ty dong hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long bị khởi tố ngày 22/08/2026- Ảnh Internet

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long đã hợp tác với vợ chồng KOL Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Mặc dù biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn thổi phồng công dụng bằng cách sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội tiktok để quảng cáo, thu hút khách hàng. Cơ quan chức năng bước đầu xác định từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng.

lo hong nao giup ban hang khong dat chat luong tren mxh, thu ve hang chuc ty dong hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Thị Hương tại cơ quan điều tra- Ảnh Internet
lo hong nao giup ban hang khong dat chat luong tren mxh, thu ve hang chuc ty dong hinh anh 3
Các đối tượng: Nguyễn Thị Hương và Lê Văn Phú quảng cáo sản phẩm Loramen trên tiktok- Ảnh Intrernet

Nhiều chuyên gia cho rằng người bán hàng chưa xác thực danh tính trên nền tảng số và công tác hậu kiểm chưa được thực hiện tốt là những lổ hổng để KOL bán hàng rởm trên mạng xã hội, thu lợi hàng chục tỷ đồng... Từ ngày 1/1/2027, người bán trên các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải hoàn thành xác thực danh tính trước khi tham gia giao dịch. Quy định này được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và tạo lập môi trường kinh doanh số lành mạnh hơn.

Văn Hải/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ án Cô giáo Hương: Cơ quan chức năng xác định Loramen chỉ là sản phẩm khử mùi
Vụ án Cô giáo Hương: Cơ quan chức năng xác định Loramen chỉ là sản phẩm khử mùi

VOV.VN - Liên quan vụ án khởi tố Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn gọi là “Cô giáo Hương”, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội), nhà chức trách xác định Loramen chỉ là sản phẩm khử mùi, ngừa một số loại nấm ngứa chứ không có tác dụng cải thiện sinh lý.

Vụ án Cô giáo Hương: Cơ quan chức năng xác định Loramen chỉ là sản phẩm khử mùi

Vụ án Cô giáo Hương: Cơ quan chức năng xác định Loramen chỉ là sản phẩm khử mùi

VOV.VN - Liên quan vụ án khởi tố Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn gọi là “Cô giáo Hương”, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội), nhà chức trách xác định Loramen chỉ là sản phẩm khử mùi, ngừa một số loại nấm ngứa chứ không có tác dụng cải thiện sinh lý.

Khởi tố Nguyễn Thị Hương (tức Cô giáo Hương) liên quan sản phẩm Loramen
Khởi tố Nguyễn Thị Hương (tức Cô giáo Hương) liên quan sản phẩm Loramen

VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1999, Hà Nội, tức Tiktoker Cô giáo Hương) và chồng là Vũ Hải Long về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan sản phẩm Loramen với quảng cáo tăng cường sinh lý cho nam giới.

Khởi tố Nguyễn Thị Hương (tức Cô giáo Hương) liên quan sản phẩm Loramen

Khởi tố Nguyễn Thị Hương (tức Cô giáo Hương) liên quan sản phẩm Loramen

VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1999, Hà Nội, tức Tiktoker Cô giáo Hương) và chồng là Vũ Hải Long về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan sản phẩm Loramen với quảng cáo tăng cường sinh lý cho nam giới.

Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy
Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

VOV.VN - Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

VOV.VN - Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh báo trộm dịp 2/9: Đừng để nhà vắng thành “mồi ngon”
Cảnh báo trộm dịp 2/9: Đừng để nhà vắng thành “mồi ngon”

VOV.VN - Công an xã Gia Lâm, Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến, nghi phạm đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, lấy nhiều tài sản và tiền mặt với tổng giá trị theo trình báo khoảng 150 triệu đồng.

Cảnh báo trộm dịp 2/9: Đừng để nhà vắng thành “mồi ngon”

Cảnh báo trộm dịp 2/9: Đừng để nhà vắng thành “mồi ngon”

VOV.VN - Công an xã Gia Lâm, Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến, nghi phạm đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, lấy nhiều tài sản và tiền mặt với tổng giá trị theo trình báo khoảng 150 triệu đồng.

Khởi tố 3 đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Hà Nội
Khởi tố 3 đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Hà Nội

VOV.VN - Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã khởi tố 3 bị can liên quan hai vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản, trong đó có máy tính xách tay, flycam và nhiều tài sản khác.

Khởi tố 3 đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Khởi tố 3 đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Hà Nội

VOV.VN - Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã khởi tố 3 bị can liên quan hai vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản, trong đó có máy tính xách tay, flycam và nhiều tài sản khác.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp