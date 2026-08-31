Lỗ hổng nào giúp bán hàng không đạt chất lượng trên MXH, thu về hàng chục tỷ đồng?

Thường xuyên “tung” những clip ăn mặc “thiếu vải” gợi cảm thái quá trên nền tảng tiktok, rồi diễn xuất cùng chồng và những KOL nổi tiếng khác, Nguyễn Thị Hương (một người sáng tạo nội dung số, đồng thời hoạt động bán hàng online) đã có tệp khách hàng rất lớn sử dụng sản phẩm Loramen. Dù không phải là giáo viên, Nguyễn Thị Hương vẫn lấy biệt danh “Cô giáo Hương” để tăng thêm sự tin tưởng cho khách hàng. Chỉ đến khi cô gái này bị bắt, nhiều người mới biết Loramen không phải là sản phẩm giúp “tăng cường sinh lý” mà chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long bị khởi tố ngày 22/08/2026- Ảnh Internet

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long đã hợp tác với vợ chồng KOL Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Mặc dù biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn thổi phồng công dụng bằng cách sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội tiktok để quảng cáo, thu hút khách hàng. Cơ quan chức năng bước đầu xác định từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương tại cơ quan điều tra- Ảnh Internet

Các đối tượng: Nguyễn Thị Hương và Lê Văn Phú quảng cáo sản phẩm Loramen trên tiktok- Ảnh Intrernet

Nhiều chuyên gia cho rằng người bán hàng chưa xác thực danh tính trên nền tảng số và công tác hậu kiểm chưa được thực hiện tốt là những lổ hổng để KOL bán hàng rởm trên mạng xã hội, thu lợi hàng chục tỷ đồng... Từ ngày 1/1/2027, người bán trên các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải hoàn thành xác thực danh tính trước khi tham gia giao dịch. Quy định này được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và tạo lập môi trường kinh doanh số lành mạnh hơn.