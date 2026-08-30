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Từ một người dương tính, Công an Lào Cai lần ra cả đường dây mua bán ma túy

Chủ Nhật, 19:21, 30/08/2026
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VOV.VN - Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác kiểm tra, test nhanh định kỳ ma túy trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện Nông Đức Toản (SN 2007), trú tại thôn An Lương, xã Mỏ Vàng (Lào Cai) có kết quả dương tính với chất ma túy. Từ đây, Công an xã Mỏ Vàng đã phối hợp với Tổ công tác xây dựng xã không ma túy của Công an tỉnh tập trung xác minh, đấu tranh, truy tìm nguồn gốc số ma túy mà Toản đã sử dụng.

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Nông Đức Toản được lực lượng Công an xã Mỏ Vàng test nhanh, phát hiện dương tính với chất ma túy.

Qua từng thông tin, mối quan hệ liên quan được rà soát, lực lượng công an xác định được 3 đối tượng là Hoàng Đình Trọng Đức (SN 2008), trú tại tổ dân phố Quân Chanh, phường Trung Tâm; Hà Văn Quang (SN 2005), trú tại tổ dân phố Bản Có, phường Cầu Thia và Bùi Quang Tùng (SN 2005), trú tại tổ 3, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

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Lực lượng công an đấu tranh, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Hoàng Đình Trọng Đức.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định nguồn ma túy được các đối tượng trên mua từ Sồng A Thanh (SN 1997), trú tại bản Làng Sáng, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Tiến hành xác minh, đấu tranh, đối tượng Sồng A Thanh đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Đức Toản, Hoàng Đình Trọng Đức, Hà Văn Quang và Bùi Quang Tùng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố Sồng A Thanh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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Đối tượng Sồng A Thanh được lực lượng công an phối hợp xác minh, đấu tranh, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả của phương châm “phát hiện sớm - xác minh nhanh - đấu tranh đến cùng - mở rộng vụ án”; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Mỏ Vàng nói riêng, Công an tỉnh Lào Cai nói chung trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã Mỏ Vàng không ma túy.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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