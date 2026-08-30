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Khởi tố 3 đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Chủ Nhật, 18:39, 30/08/2026
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VOV.VN - Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã khởi tố 3 bị can liên quan hai vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản, trong đó có máy tính xách tay, flycam và nhiều tài sản khác.

Ngày 30/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Việt Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hai vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong tháng 7/2026.

Trước đó, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận trình báo của anh P.V.H (SN 1984, trú tại tổ dân phố Giang Biên 5, phường Việt Hưng, Hà Nội) về việc ô tô bị kẻ gian đập kính, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

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Thanh Tuyên (bên trái) và đối tượng Nguyễn Đức Châu (bên phải)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Đức Châu (SN 2001, trú tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thành Tuyên (SN 1998, trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Trung (SN 1984, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Châu và Trung khai nhận đã đập kính ô tô tại tổ dân phố Giang Biên 5 để trộm một máy tính xách tay, một flycam và 3 vợt pickleball.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận cùng Nguyễn Thành Tuyên thực hiện thêm một vụ đập kính ô tô tại tổ 8, cụm Giang Biên, phường Việt Hưng.

Tại vụ này, nhóm đối tượng chiếm đoạt một loa thùng Soncamedia FLA/C39 và một đôi giày Nike màu xanh đen. Tuyên được xác định từng có một tiền án về tội cướp tài sản.

Công an phường Việt Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuyên, Trung và Châu về các hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản, theo Điều 173 và Điều 178 Bộ luật Hình sự.

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Kính ô tô bị các đối tượng đập vỡ để trộm cắp tài sản bên trong xe.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không để tiền, máy tính, điện thoại, túi xách và tài sản có giá trị trong ô tô, kể cả khi chỉ rời xe trong thời gian ngắn.

Người dân nên gửi xe tại nơi có người trông giữ, camera giám sát và đủ ánh sáng. Việc lắp đặt camera an ninh, thiết bị báo động hoặc camera hành trình có chế độ giám sát khi xe dừng, đỗ cũng giúp chủ động phòng ngừa tội phạm.

Danh Thiết/VOV.VN
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