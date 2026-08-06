English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lối đi đột phá nào để phát triển kinh tế biển ba chiều?

Thứ Năm, 09:50, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là quốc gia biển mạnh, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến…

Trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế biển vẫn rời rạc và phân tán, cần làm gì để tạo mối liên kết giữa các lĩnh vực? Các địa phương cần nỗ lực ra sao để phát triển kinh tế biển trong không gian ba chiều? Về nội dung này, PV VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghẻ và Môi trường của Quốc hội. 

PV: Nghị quyết 20 của Trung ương đặt mục tiêu kiến tạo sức mạnh tổng hợp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thông qua việc chuyển đổi tư duy từ khai thác thô sang quản trị biển hiện đại, tích hợp và phát triển bền vững. Ông có ý kiến như thế nào về mục tiêu này?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Nghị quyết 20 là một sự thay đổi đồng bộ trong chủ trường chung của Đảng và Nhà nước để thích ứng với thời kỳ, gọi là kỷ nguyên mới, kỳ nguyên vươn mình của dân tộc. Chính vì thế, tất cả các lĩnh vực, trong đó có mảng biển cũng được rà soát, xem lại và việc ban hành Nghị quyết 20 để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh, nó thể hiện một triết lý mới mang tính bao trùm để tiếp cận quản trị hiện đại.

loi di dot pha nao de phat trien kinh te bien ba chieu hinh anh 1
Việc ban hành Nghị quyết 20 để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh - Ảnh: ChatGPT

Đó là quản trị theo không gian. Nếu chúng ta nói về câu chuyện phát triển kinh tế như Nghị quyết 36, hay  Nghị quyết 09 năm 2007 cũng đã nói. Và như vậy khi nói phát triển kinh tế, kể cả bền vững hay xanh thì ngành nào cũng xanh, ngành nào cũng phải phấn đấu phát triển bền vững và mặt cắt liên kết phối hợp giữa các ngành nó vẫn phân mảnh và rời rạc.

Trong khi đó, biển là những vùng không gian liên thông với nhau. Biển chứa đựng giá trị đa ngành, là tiền đề để phát triển của nhiều ngành trong một đơn vị không gian biển nhất định. Chính vì thế, nếu tiếp cận như cũ, chúng ta không bao giờ có được mục tiêu là phát triển bền vững. Thứ hai, một quốc gia biển mạnh phải mạnh về kinh tế, mạnh về thể chế, trong đó có cơ chế quản trị mới, mạnh về an ninh - quốc phòng, mạnh về con người và đặc biệt là phải đi bằng đôi chân công nghệ.

Cho nên, Nghị quyết 20 này mang tính bao trùm, nếu đạt được và nó đòi hỏi bắt buộc trong quá trình tổ chức thực hiện, không thể chia cắt, phân mảnh như những nghị quyết trước. Đây chính là triết lý phát triển mới mà tôi cho rằng, nó rất đặc biệt và nếu thực hiện được sẽ tạo ra một bước ngoặt mang tính bứt phá của việc quản lý, quản trị và phát triển kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới.

Phát triển kinh tế biển phải hài hòa lợi ích

PV: Như ông vừa đề cập, lâu nay việc phát triển kinh tế biển bị phân mảnh và rời rạc. Thực hiện Nghị quyết mới đòi hỏi mối liên kết giữa các lĩnh vực, từ cảng biển, đội tàu biển, phát triển logistic… như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Trong quá trình tôi làm tư vấn rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch phát triển của các tỉnh có biển thấy rằng, tỉnh nào cũng nói một câu ở phần đầu về kinh tế biển, nhưng trong phần sau không thể hiện được kinh tế biển là cái gì, vẫn chỉ mô tả kiểu như tỉnh có cảng, hay thành phố có cảng ghi là cảng biển, logistic hay tỉnh có du lịch, tỉnh có thủy sản…

loi di dot pha nao de phat trien kinh te bien ba chieu hinh anh 2
Cần nhìn các ngành kinh tế biển trong một mối quan hệ của không gian liên thông - Ảnh: ChatGPT

Thực chất biển không chỉ đồng nghĩa với hàng hải và cảng, cho nên khi chúng ta đã nói tiếp cận không gian, tức là nhìn vấn đề của các ngành kinh tế biển trong một mối quan hệ của không gian liên thông, liên kết và nó có lợi ích ngành nằm trong không gian lợi ích chung, cần phải hài hòa lợi ích đó mới gọi là phát triển bền vững, mới phát triển xanh được.

Ví dụ đối với một vùng biển ở trên có cá, dưới có dầu khí, lòng đất có dầu khí. Nếu khai thác dầu khí có thể sẽ khiến cá di cư hoặc chết, có thể do ô nhiễm hoặc là xung đột lợi ích trong quá trình cùng sử dụng của không gian biển. Không gian biển là không gian ba chiều khác trên mặt đất, nhưng nếu chúng ta thấy rằng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, dầu khí nằm dưới đáy biển, nếu cứ để đấy vẫn bảo đảm được an ninh năng lượng, trong khi vẫn khai thác được thủy sản, bởi vì khai thác thủy sản không làm hỏng mỏ dầu. Nhưng ngược lại, khai thác mỏ dầu có thể hỏng thủy sản.

Khi mình phân tích xung đột lợi ích cần nhìn từ góc độ mối quan hệ ngành trong một không gian, một vùng biển cụ thể. Với cùng một vùng biển chúng ta nên lựa chọn khai thác như thế nào, không phải dàn hàng ngang ngành nào cũng làm, hoặc ngành này làm lại triệt tiêu lợi ích của ngành kia… đấy chính là thực tiễn chúng ta đang vấp

loi di dot pha nao de phat trien kinh te bien ba chieu hinh anh 3
Thực hiện được Nghị quyết 20, Việt Nam sẽ có bước đột phá tạo nên bước ngoặt lớn trong việc phát triển và quản trị biển - Ảnh: ChatGPT

PV: Theo ông, Nghị quyết 20 mở ra cho các địa phương cách tiếp cận mới ra sao để khai thác tối đa hiệu quả không gian biển?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Bây giờ chúng ta tiếp cận quản trị tổng hợp theo không gian biển, chính là để thay thế cái cách tiếp cận phát triển kinh tế. Khi đã có chủ trương phát triển kinh tế, ngành nào họ cũng có kế hoạch riêng để phát triển theo gợi ý và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, mỗi ngành chỉ tính đến lợi ích của ngành đó, không tính đến lợi ích của ngành khác, đặc biệt là lợi ích về môi trường và tài nguyên. Cho nên sự phát triển của ngành này rất là hiệu quả, nhưng sau một thời gian nhìn lại thấy đang triệt tiêu tiềm năng phát triển của ngành khác trong cùng 1 vùng biển, đây là tư duy cần thay đổi và thế giới họ đã đi trước mình 20 năm.

Khi đọc Nghị quyết 20 chứa đựng những thông điệp, chứa đựng những quan điểm, chứa đựng những nguyên tắc, chứa đựng những định hướng, khao khát đã từ mấy chục năm nay. Mong làm sao việc tổ chức thực hiện được tốt, được hiện thực hóa chắc chắn sẽ có bước đột phá tạo nên bước ngoặt lớn trong việc phát triển và quản trị biển của Việt Nam trong thời gian tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Quách Đồng/VOV Giao thông (thực hiện)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistic
Phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistic

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 386/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistic

Phát triển Cà Mau trở thành Trung tâm kinh tế biển - năng lượng tái tạo - logistic

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 386/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam
Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được định vị là trục động lực xương sống dẫn dắt kinh tế biển toàn tỉnh sau khi địa phương hoàn thành hợp nhất địa giới hành chính.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được định vị là trục động lực xương sống dẫn dắt kinh tế biển toàn tỉnh sau khi địa phương hoàn thành hợp nhất địa giới hành chính.

Để tăng trưởng hai con số, Hưng Yên đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới
Để tăng trưởng hai con số, Hưng Yên đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới

VOV.VN - Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo tinh thần này, tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới để tăng trưởng hai con số.

Để tăng trưởng hai con số, Hưng Yên đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới

Để tăng trưởng hai con số, Hưng Yên đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới

VOV.VN - Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo tinh thần này, tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới để tăng trưởng hai con số.

Kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nhà đầu tư nên ưu tiên tài sản nào?
Kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nhà đầu tư nên ưu tiên tài sản nào?

VOV.VN - Kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, từ tăng trưởng chậm lại đến áp lực lạm phát, chi phí vốn tăng đặt ra không ít thách thức cho nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh này, ưu tiên những tài sản có giá trị thực, nền tảng vững chắc và quản trị rủi ro tốt sẽ quan trọng hơn việc chạy theo các cơ hội ngắn hạn.

Kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nhà đầu tư nên ưu tiên tài sản nào?

Kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nhà đầu tư nên ưu tiên tài sản nào?

VOV.VN - Kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, từ tăng trưởng chậm lại đến áp lực lạm phát, chi phí vốn tăng đặt ra không ít thách thức cho nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh này, ưu tiên những tài sản có giá trị thực, nền tảng vững chắc và quản trị rủi ro tốt sẽ quan trọng hơn việc chạy theo các cơ hội ngắn hạn.

Quy hoạch không gian biển mở đường cho phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam
Quy hoạch không gian biển mở đường cho phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam

VOV.VN - Sau 4 năm triển khai, Chương trình “Quy hoạch không gian biển vì đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã góp phần xây dựng nền tảng khoa học, dữ liệu và thể chế cho quản trị biển hiện đại, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam.

Quy hoạch không gian biển mở đường cho phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam

Quy hoạch không gian biển mở đường cho phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam

VOV.VN - Sau 4 năm triển khai, Chương trình “Quy hoạch không gian biển vì đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã góp phần xây dựng nền tảng khoa học, dữ liệu và thể chế cho quản trị biển hiện đại, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp