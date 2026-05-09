Lực đẩy nào giúp Hưng Yên tăng trưởng hai con số ấn tượng?

Giải pháp đột phá, từ tư duy đến hành động

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, trong quý 1/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 67.566 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao hơn so với kịch bản đề ra (tăng 10%). Còn tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 18.577 tỷ đồng, đạt 22% dự toán.

Cũng trong quý 1/2026, tỉnh Hưng Yên thu hút 69 dự án đầu tư mới và 53 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 37.649 tỷ đồng và 251,4 triệu USD. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 4 tháng ước đạt 35.636 tỷ đồng, tăng 22,02% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh Hưng Yên đạt tốc độ tăng trưởng 2 “con số” trong quý I/2026

Kết quả này góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dự án mới và mở rộng quy mô dự án hiện hữu trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời cũng phản ánh môi trường đầu tư của Hưng Yên thông thoáng, người dân đồng thuận với các dự án phát triển kinh tế tại địa bàn.

Được quy hoạch 10 khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), xã Xuân Trúc (Hưng Yên) nằm trong vùng được quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh. KCN Thổ Hoàng, xã Xuân Trúc có diện tích gần 250ha với 1.161 hộ dân ở 8 thôn bị thu hồi. Tuy nhiên, thông qua các cuộc họp dân, được tuyên truyền, vận động, các hộ dân có đất trong phạm vi dự án đều đồng tình với chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án.

Ông Đặng Sỹ Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trúc cho biết, yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng chính là việc tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích của dự án; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Thổ Hoàng

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số ấn tượng, năm 2026, tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hành động quyết liệt – Tăng trưởng đột phá – Phát triển bền vững”, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới.

Trọng tâm của phong trào là quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, cơ chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Dự kiến trong năm 2026, tổng số vốn cần giải ngân trên địa bàn Hưng Yên, tính gộp các nguồn, khoảng 88.000 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, việc giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo lan tỏa tới nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Do vậy, các sở, ngành, địa phương bám sát “kịch bản” tăng trưởng đã xây dựng theo từng quý, từng lĩnh vực để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả.

Bám sát kịch bản, tháo gỡ "điểm nghẽn"

Bày tỏ quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát “kịch bản” tăng trưởng đã xây dựng theo từng quý, từng lĩnh vực để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị liên quan phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ đạo giải quyết khó khăn, điểm nghẽn phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các sở, ngành, địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình trọng điểm; chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh điều hành ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.

Hưng Yên quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Còn ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho hay, cùng các giải pháp nêu trên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và người được phân công phụ trách các bộ phận trong thực hiện các nhiệm vụ được giao… sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Cho rằng, kết quả quý I là nền tảng quan trọng, tạo động lực và củng cố niềm tin cho việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026 cũng như cả nhiệm kỳ 2025–2030, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, bước sang quý II và các tháng tiếp theo, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy đoàn kết, đề cao vai trò, trách nhiệm đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, bám sát thực tiễn để đạt được tăng trưởng hai con số.