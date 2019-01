Miền đất ngọt rộn ràng đón Tết

PC_Article_AfterShare_1

Trên cánh đồng mía từ Hát Lót, Cò Nòi huyện Mai Sơn đến Phiêng Khoài, Lóng Phiêng huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, những nông dân tỷ phú, triệu phú đang hồ hởi thu hoạch đưa nguyên liệu về nhà máy. Vùng đất ngọt ngào này lại rộn ràng niềm vui chuẩn bị đón Tết, nhờ thành quả lao động của bà con đã gắn bó với cây mía 20 năm nay.

Trên cánh đồng mía hơn 2.000ha của xã Cò Nòi...

Chiếc xe tải mới được ông Lò Văn Đoàn (ở bản Phiêng Nậm) sắm thêm để chở mía. Cậu con trai cả cũng được đầu tư thêm một chiếc. Riêng chiếc xe con 4 chỗ ông Đoàn mua để phục vụ việc đi lại cho cả nhà. Hơn 1,5 tỷ đồng mua xe đều từ trồng mía. Hai bố con ông Đoàn vào vụ làm không hết việc, đấy là chưa kể lúc bận chăm sóc, thu hoạch hơn 5ha mía của gia đình.

Ông Đoàn bảo: Từ khi chuyển cây ngô sang cây mía bán cho nhà máy, kinh tế ngày một giàu có. Nguồn tiền thu được từ trồng mía hàng năm, gia đình đầu tư cả thu mua nông sản, chăn nuôi gia súc và làm thêm vận tải. Từng ấy nghề, một năm trừ tất cả chi phí cũng cất đi được hơn 600 triệu đồng.

"Từ ngày trồng mía đến giờ, gia đình tôi kinh tế ổn định hơn so với trước. Nói chung bà con ở trong bản, khu vực xã Cò Nòi thì những hộ nào trồng mía đều thấy yên tâm hơn, so với những cây trồng khác thì thu nhập khá hơn", ông Đoàn cho hay.

Những ngày cận tết, bà con các bản lại đổi công cho nhau.

Cách nhà ông Đoàn vài trăm mét là nhà anh Lò Văn Nam. Hơn 2ha mía giống Ju Mông, năng suất đạt hơn trăm tấn một héc ta cũng cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Ngày trước diện tích đất này cũng chỉ trồng ngô, mỗi năm thu được hơn 10 tấn ngô hạt, nhưng chi phí cho lao động mất hơn một nửa. Từ ngày chuyển đổi trồng mía, chi phí lao động giảm tới 10 lần mà thu nhập lại cao hơn. Trong khi đó đường đi thuận lợi, phía công ty lại hỗ trợ những việc vốn hao tốn nhiều sức lực như chở cây giống, phân bón, thu hoạch mía.

"Từ ngày trồng mía đến nay, gia đình cũng có thu nhập ổn định, mua sắm được một số đồ dùng trong nhà và xây cất được một cái nhà trị giá hơn 700 triệu, rồi mua được thêm hơn 1ha đất bằng và một mảnh đất thổ cư để dành cho các cháu sau này", anh Lò Văn Nam chia sẻ.

Niềm vui ngày mùa.

Trên cánh đồng mía hơn 2.000ha của xã Cò Nòi, những ngày cận tết, bà con các bản lại đổi công cho nhau. Công việc này duy trì đã nhiều năm nay, vừa giảm chi phí thuê lao động lại có thời gian chuẩn bị tết.

Nhanh tay chặt mía cho nhà anh Lò Văn Nam để kịp đưa về nhà máy, chị Lò Thị Hòa ở bản Phiêng Nậm nói: "Cũng vui với cả tiết kiệm được nhiều chi phí so với các nhà khác họ chặt, họ khoán bãi cho người khác làm".

Gia đình anh Lò Văn Đoàn trồng mía kết hợp với chăn nuôi và làm vận tải cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm .

Ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Sơn La cho biết: Vụ sản xuất này, Công ty có hơn 9.400ha mía nguyên liệu. Sản lượng mía ước đạt trên 620.000 tấn, giá thu mua tại ruộng ổn định 800 đồng/kg. Công ty cũng đã ký hợp đồng với hơn 10.000 hộ nông dân và cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng mía cho bà con. Bắt đầu từ niên vụ sản xuất này, ngoài sản xuất các loại đường trắng cao cấp RS, nhà máy sẽ sản xuất sản phẩm đường tinh luyện cao cấp RE đáp ứng nhu cầu ngày cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ở bản Phiêng Nậm của ông Đoàn và anh Nam cùng nhiều gia đình khác tết năm nay sẽ lại mổ lợn, mổ bò, gói bánh chưng và đánh cả chuyến xe sang bản bên thăm gia đình. Vùng đất ngọt đang rộn ràng đón Tết./.