Miễn hàng loạt phí giao thông đến hết 30/6

Thứ Tư, 11:26, 08/04/2026
VOV.VN - Từ 7/4 đến hết 30/6, Bộ Tài chính miễn hàng loạt phí giao thông để giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí logistics, đẩy nhanh phục hồi sản xuất.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40 quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 7/4 đến hết ngày 30/6.

Theo đó, hàng loạt loại phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông được miễn hoàn toàn. Trong lĩnh vực hàng không, đa số các khoản phí, lệ phí đều được miễn, ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra, vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Các khoản được miễn bao gồm phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu bay; phí kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay; phí phân tích dữ liệu bay; lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay…

Ở lĩnh vực hàng hải, tàu thuyền ra vào khu vực hàng hải được miễn các khoản phí, lệ phí theo quy định. Tương tự, trong lĩnh vực đường thủy nội địa, phương tiện hoạt động giữa các cảng, bến trong nước cũng được miễn các khoản thu tại các địa điểm này.

Đối với đường sắt, chính sách miễn phí áp dụng với phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Cơ quan quản lý cho biết, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm chính sách được thực thi hiệu quả.

Sân bay Tân Sơn Nhất

Từ ngày 1/7, các khoản phí, lệ phí nêu trên sẽ quay trở lại thực hiện theo quy định tại các thông tư hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Việc ban hành Thông tư 40 diễn ra trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng mạnh, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu. Giá nhiên liệu biến động, cước vận tải quốc tế duy trì ở mức cao, cùng với chi phí lưu kho, bốc dỡ và vận hành liên tục tăng, đã đẩy tổng chi phí đầu vào của doanh nghiệp lên đáng kể.

Trong bối cảnh đó, việc miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí logistics, cải thiện dòng tiền và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trước đó, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nhiều mặt hàng xăng dầu đến hết ngày 30/6, thay vì kết thúc vào ngày 30/4 như quy định hiện hành.

Theo cơ quan này, tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, nguồn cung chưa ổn định và giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Trong khi đó, các doanh nghiệp đã phải đàm phán các lô hàng cho tháng 4, 5 và 6, nên việc thời hạn ưu đãi thuế kết thúc sớm sẽ gây khó khăn trong xây dựng kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong trung và dài hạn.

Hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026: 3 việc cần làm ngay

VOV.VN - Theo quy định của pháp luật thuế, thời gian nộp hồ sơ khai thuế kỳ tháng 3/2026 chậm nhất là ngày 20/4/2026 nếu kê khai theo tháng, còn theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 chậm nhất là ngày 4/5/2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4).

PV/VOV.VN
Tag: miễn phí giao thông 2026 Thông tư 40 Bộ Tài chính giảm chi phí logistics hỗ trợ doanh nghiệp vận tải miễn lệ phí hàng không hàng hải
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026
VOV.VN - Chiều 3/4, VCCI và Cục Thuế phối hợp tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.

Áp thuế chống bán phá giá 27,83% với thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
VOV.VN - Ngày 2/4, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 612/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch
VOV.VN - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính, giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được đưa vào diện quản lý thuế. Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, đồng thời áp dụng thêm các quy định về thuế với tổ chức và hoạt động liên quan.

