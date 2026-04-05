Hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026: 3 việc cần làm ngay

Do đó, chuyên gia khuyến nghị 3 việc cấp bách mà hộ kinh doanh cần hoàn thành ngay trong tháng 4 này, để tránh sai sót khi kê khai, nộp thuế quý I/2026.

Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh vẫn lúng túng khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Quý 1 năm nay là quý đầu tiên mà nhiều hộ kinh doanh mới tiếp cận phương thức mới, và tháng 4 này là thời điểm “bản lề”, với ba việc quan trọng bắt buộc phải hoàn thành.

"Quý 1 sẽ kê khai vào 30/4 là hạn cuối cùng, nhưng năm nay có ngày nghỉ lễ nên có hạn cuối cùng là ngày 4/5/2026. Vậy thì phải nộp (hồ sơ) Kê khai thuế quý 1, Bảng kê tồn kho đến ngày 31/12/2025, và Tài khoản ngân hàng. Hãy nhớ 3 gạch đầu dòng tháng 4 chúng ta cần phải làm với các hộ kinh doanh", ông Nguyễn Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật và Kế toán Việt Mỹ lưu ý.

Một trong những khó khăn với hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, tạp hóa, khách sạn hay thương mại điện tử, là khối lượng hóa đơn phát sinh hằng ngày rất lớn. Nhân sự ít nhưng phải xử lý khối lượng giao dịch lớn mỗi ngày, dẫn đến nguy cơ xuất hóa đơn chậm hoặc sai thời điểm. Giải pháp là ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử, giúp mỗi giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận và xuất hóa đơn tự động, vừa giảm tải nhân sự vừa đảm bảo tuân thủ quy định.

Bà Nguyễn Thu Trà, Trưởng ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục Thuế, Bộ Tài chính khuyến nghị bà con tìm hiểu để tăng cường ứng dụng công nghệ số trong kê khai và nộp thuế. Ngành thuế đã xây dựng rất mạnh các nền tảng điện tử như kê khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Như vậy, nếu chủ động tiếp cận công nghệ số sẽ giúp hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí quản lý, giảm sai sót và minh bạch thông tin dữ liệu.

"Khi minh bạch dữ liệu thì dần tiến tới tương lai là hộ kinh doanh chỉ phải lo kinh doanh thôi, còn tất cả số liệu, tờ khai đều tự động hết, không cần quan tâm lo lắng việc tự kê khai", theo bà Trà.

Bên cạnh điện tử hóa của cơ quan thuế, rất nhiều đơn vị tư vấn và dịch vụ thuế cũng đang cung cấp các phần mềm hỗ trợ và đồng hành sát sao với các hộ kinh doanh. Khi đã quen với văn hóa minh bạch trong kinh doanh, các hộ kinh doanh sẽ không chỉ nộp thuế đúng mà còn giúp chính mình quản lý tốt hơn, vì khi doanh thu, chi phí được ghi nhận đầy đủ, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng kiểm soát dòng tiền, quản lý tồn kho và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác hơn. Do đó, tuân thủ thuế không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách để xây dựng uy tín với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý.

- Thứ nhất là kê khai hàng tồn kho. Đây là vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng, bởi thực tế hàng hóa tồn kho từ năm 2025 có thể không đầy đủ hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư 18/2026, hộ kinh doanh cần lập bảng kê 01, ghi nhận toàn bộ hàng tồn kho đến ngày 31/12/2025 và nộp cùng tờ khai thuế quý I. Việc này nhằm xác nhận số hàng đủ điều kiện lưu thông trong năm 2026. - Thứ hai là thông báo tài khoản đứng tên hộ kinh doanh nhận doanh thu với cơ quan thuế. Một thực trạng là nhiều hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, dẫn đến khó kiểm soát và dễ phát sinh rủi ro về thuế. Giải pháp được khuyến nghị là mở tài khoản ngân hàng riêng đứng tên hộ kinh doanh và sử dụng thống nhất cho mọi giao dịch. Khi đó, chỉ cần sao kê tài khoản là có thể xác định doanh thu, không còn tình trạng “lẫn lộn” giữa tiền cá nhân và tiền kinh doanh. - Thứ ba là xác định đúng nhóm doanh thu để áp dụng phương pháp kê khai phù hợp. Theo quy định, hộ kinh doanh được chia thành nhiều nhóm theo doanh thu. Nhóm dưới 500 triệu đồng mỗi năm không phải nộp thuế nhưng vẫn phải kê khai. Nhóm từ trên 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc xuất hóa đơn nhưng vẫn kê khai. Nhóm từ trên 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng bắt buộc sử dụng hóa đơn và kê khai đầy đủ. Với nhóm từ 3 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, cách tính thuế có thể áp dụng phương pháp tính trên thu nhập. Còn nhóm trên 50 tỷ đồng sẽ thực hiện kê khai theo tháng thay vì theo quý. Việc xác định đúng “vị trí” của mình trong các nhóm này giúp hộ kinh doanh tránh sai sót ngay từ đầu, đồng thời tối ưu được quy trình kế toán, thuế.