English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỗi tháng Thuế TP.HCM phải thu 48.000 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Thứ Năm, 22:50, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026 TP.HCM phải thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, trong đó Thuế Thành phố phải hoàn thành thu 800.000 tỷ đồng. Vì vậy, quý IV này, ngoài nguồn thu từ đất, bình quân mỗi tháng Thuế Thành phố thu khoảng 48.000 tỷ đồng.

Đến hết 9 tháng, Thuế TP.HCM thu ngân sách được hơn 538.000 tỷ đồng, đạt 85% dự toán Chính phủ giao và tăng 20 % so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt mục tiêu thu ngân sách cả năm, Thuế TP.HCM lập danh sách các khoản được gia hạn đến hạn, giao đơn vị quản lý đôn đốc nộp kịp thời, thu hồi nợ có khả năng thu và thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định. Thuế Thành phố giao chỉ tiêu thu từng tuần đến từng phòng, từng thuế cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

moi thang thue tp.hcm phai thu 48.000 ty dong de hoan thanh chi tieu thu ngan sach hinh anh 1
Doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc với cơ quan thuế để được tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời (Ảnh: Lệ Hằng)

Ngành thuế chống thất thu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, nhất là hóa đơn điện tử và thương mại điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về chính sách và thủ tục thuế, không làm khó người dân, doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đối với hồ sơ đất đai đủ điều kiện, cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn.

Thuế Thành phố kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá đối với các khoản thu từ đất đủ điều kiện, ưu tiên trường hợp có khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính ngay trong năm 2026. Thuế  sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, theo dõi nghĩa vụ tài chính của từng dự án.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh, cho rằng, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố cần tập trung đấu giá, nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu hơn 181.000 tỷ đồng. Thành phố cũng cần thu hồi khoảng 27.500 tỷ đồng nợ thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, cùng khoảng 10.000 tỷ đồng tạm ứng ngân sách đến hạn.

cuc-thue-khong-them-thu-tuc-khi-doanh-nghiep-dong-ma-so-thue.gif

Sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo chất lượng phục vụ

VOV.VN - Ngày 30/9/2026, Cục trưởng Cục Thuế ký Quyết định số 1361/QĐ-CT quy định “Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế”. Bước đi này nhằm tăng cường kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, hướng tới xây dựng ngành Thuế chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính và thân thiện.

 

 

Lệ Hằng -CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cục Thuế yêu cầu không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ
Cục Thuế yêu cầu không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

VOV.VN - Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, duy trì đường dây nóng và các kênh hỗ trợ trực tuyến, bảo đảm giải đáp kịp thời, đầy đủ những vướng mắc về thuế, không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.

Cục Thuế yêu cầu không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Cục Thuế yêu cầu không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

VOV.VN - Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, duy trì đường dây nóng và các kênh hỗ trợ trực tuyến, bảo đảm giải đáp kịp thời, đầy đủ những vướng mắc về thuế, không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.

Cơ quan thuế làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới
Cơ quan thuế làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1896/CT-VP chỉ đạo cơ quan thuế các cấp khẩn trương tổ chức bộ phận thường trực và đường dây nóng kịp thời hỗ trợ người nộp thuế (NNT) khi tổ chức, sắp xếp bộ máy.

Cơ quan thuế làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

Cơ quan thuế làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1896/CT-VP chỉ đạo cơ quan thuế các cấp khẩn trương tổ chức bộ phận thường trực và đường dây nóng kịp thời hỗ trợ người nộp thuế (NNT) khi tổ chức, sắp xếp bộ máy.

Cục Thuế triển khai Chatbot AI hỗ trợ tra cứu chính sách, pháp luật thuế
Cục Thuế triển khai Chatbot AI hỗ trợ tra cứu chính sách, pháp luật thuế

VOV.VN - Cục Thuế chính thức triển khai chức năng hỏi đáp chính sách, pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI – Hỗ trợ người nộp thuế, tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế.

Cục Thuế triển khai Chatbot AI hỗ trợ tra cứu chính sách, pháp luật thuế

Cục Thuế triển khai Chatbot AI hỗ trợ tra cứu chính sách, pháp luật thuế

VOV.VN - Cục Thuế chính thức triển khai chức năng hỏi đáp chính sách, pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI – Hỗ trợ người nộp thuế, tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp