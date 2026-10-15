Mỗi tháng Thuế TP.HCM phải thu 48.000 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Đến hết 9 tháng, Thuế TP.HCM thu ngân sách được hơn 538.000 tỷ đồng, đạt 85% dự toán Chính phủ giao và tăng 20 % so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt mục tiêu thu ngân sách cả năm, Thuế TP.HCM lập danh sách các khoản được gia hạn đến hạn, giao đơn vị quản lý đôn đốc nộp kịp thời, thu hồi nợ có khả năng thu và thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định. Thuế Thành phố giao chỉ tiêu thu từng tuần đến từng phòng, từng thuế cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc với cơ quan thuế để được tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời (Ảnh: Lệ Hằng)

Ngành thuế chống thất thu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, nhất là hóa đơn điện tử và thương mại điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về chính sách và thủ tục thuế, không làm khó người dân, doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đối với hồ sơ đất đai đủ điều kiện, cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn.

Thuế Thành phố kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá đối với các khoản thu từ đất đủ điều kiện, ưu tiên trường hợp có khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính ngay trong năm 2026. Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, theo dõi nghĩa vụ tài chính của từng dự án.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh, cho rằng, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố cần tập trung đấu giá, nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu hơn 181.000 tỷ đồng. Thành phố cũng cần thu hồi khoảng 27.500 tỷ đồng nợ thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, cùng khoảng 10.000 tỷ đồng tạm ứng ngân sách đến hạn.