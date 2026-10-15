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Cục Thuế triển khai Chatbot AI hỗ trợ tra cứu chính sách, pháp luật thuế

Thứ Năm, 14:34, 15/10/2026
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VOV.VN - Cục Thuế chính thức triển khai chức năng hỏi đáp chính sách, pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI – Hỗ trợ người nộp thuế, tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế.

Hệ thống cho phép tra cứu bằng tiếng Việt, tiếng Anh thông qua văn bản hoặc giọng nói, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuế thuận tiện hơn.

Việc triển khai Chatbot AI – Hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện nhằm cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, hoạt động này gắn với Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, trong đó đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, hải quan và kho bạc nhà nước.

cuc thue trien khai chatbot ai ho tro tra cuu chinh sach, phap luat thue hinh anh 1

Theo Cục Thuế, hệ thống được thiết kế phục vụ người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế. Người dùng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ trên hai nền tảng: ứng dụng di động eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Thông qua Chatbot AI, người nộp thuế có thể đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế, bao gồm luật, nghị định, thông tư cùng các văn bản liên quan.

Một trong những điểm đáng chú ý của hệ thống là khả năng cung cấp câu trả lời theo hướng thân thiện, dễ hiểu, đồng thời dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các nội dung dẫn chiếu bao gồm cả văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, các điều khoản được gắn liên kết trực tiếp, cho phép người dùng nhấp vào để xem chi tiết quy định hoặc mở toàn văn văn bản ngay trên hệ thống.

Tính năng này giúp người nộp thuế thuận tiện hơn trong việc đối chiếu thông tin, tìm hiểu căn cứ pháp lý và tra cứu quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế của mình.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tương tác bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Người dùng có thể nhập câu hỏi bằng văn bản hoặc sử dụng giọng nói. Chatbot AI tự động nhận diện ngôn ngữ đầu vào và phản hồi bằng ngôn ngữ tương ứng.

Việc đưa Chatbot AI vào phục vụ người nộp thuế là bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của ngành Thuế, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

 

PV/VOV.VN
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