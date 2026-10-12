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Cục Thuế yêu cầu không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Thứ Hai, 10:27, 12/10/2026
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VOV.VN - Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, duy trì đường dây nóng và các kênh hỗ trợ trực tuyến, bảo đảm giải đáp kịp thời, đầy đủ những vướng mắc về thuế, không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.

Theo Công văn số 7408/CT-PC ngày 6/10/2026 của Cục Thuế về tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế, năm 2026 có nhiều nghị định, thông tư mới về thuế, hóa đơn được ban hành và có hiệu lực thi hành. Đáng chú ý, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để người nộp thuế nắm bắt kịp thời quy định mới, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Thực tế cho thấy, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn lo ngại thủ tục phức tạp, sợ kê khai sai hoặc bị xử phạt khi chuyển sang phương thức kê khai, nộp thuế mới.

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Để đồng hành cùng người nộp thuế, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi chính sách, pháp luật thuế, Cục Thuế đề nghị Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, hạn chế sai sót và rủi ro vi phạm.

Theo đó, cơ quan thuế cần tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, giúp người nộp thuế hiểu đúng và chủ động chấp hành. Với những sai sót xuất phát từ việc chưa nắm rõ quy định, chưa có dấu hiệu cố ý vi phạm, cơ quan thuế cần kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, phát hiện và cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ kê khai sai, chậm khai hoặc chậm nộp thuế. Việc lưu giữ thông tin, hồ sơ về quá trình nhắc nhở, hướng dẫn cũng cần được thực hiện đầy đủ, làm căn cứ xem xét, xử lý khi phát sinh vi phạm.

Cục Thuế lưu ý, việc tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn không thay thế hoặc làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận thuế hoặc tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo, cơ quan thuế phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không bỏ qua vi phạm nhưng cũng không xử phạt tràn lan.

Về phương thức hỗ trợ, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu và phân loại theo ngành nghề, quy mô kinh doanh để người nộp thuế thuận tiện tiếp cận, áp dụng.

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ trực tiếp đối với người nộp thuế lớn tuổi, sinh sống tại địa bàn khó khăn hoặc còn hạn chế trong việc sử dụng công nghệ. Các đường dây nóng và kênh hỗ trợ trực tuyến phải được duy trì hiệu quả, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, giải đáp kịp thời, đầy đủ, giúp người nộp thuế tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu.

Thông qua việc kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn với cảnh báo sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngành Thuế hướng tới nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm sai sót trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình kê khai và nộp thuế. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường thực thi chính sách thuế minh bạch, công bằng và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

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Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về triển khai APA

VOV.VN - Cục Thuế vừa có buổi trao đổi với Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam về kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

PV/VOV.VN
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