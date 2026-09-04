Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ

Theo Thông tư 117/2026/TT-BTC và Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28/2/2027, với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần.

Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP là 0,5%, người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí.

Để được hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà, đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.

Chẳng hạn, với một bất động sản có giá tính lệ phí trước bạ là 2 tỷ đồng, mức lệ phí thông thường 0,5% tương ứng 10 triệu đồng. Nếu đủ điều kiện hưởng ưu đãi, số tiền phải nộp giảm xuống còn 9 triệu đồng, tức tiết kiệm 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ được áp dụng một lần trong năm và số tiền được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành 2,53 triệu đồng/tháng, mức giảm tối đa là 12,65 triệu đồng.

Trường hợp người dân đồng thời thuộc nhiều diện được hưởng chính sách ưu đãi, nguyên tắc áp dụng là lựa chọn mức ưu đãi cao nhất. Chính sách được áp dụng từ nay đến hết ngày 28/2/2027, vì vậy người mua, nhận chuyển nhượng nhà đất trong thời gian này cần kiểm tra kỹ các điều kiện trước khi thực hiện thủ tục để không bỏ lỡ khoản tiết kiệm.