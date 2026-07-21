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Mỹ áp thêm thuế 50% đối với nhiều hàng hóa Canada

Thứ Ba, 09:26, 21/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 20/7 thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Canada, với hiệu lực sau 30 ngày. Washington cho biết, động thái này nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa thương mại mà Canada áp dụng sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nước này trong năm 2025.


Phía Mỹ cho biết, các mức thuế mới được ban hành theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 - một điều khoản hiếm khi được sử dụng, cho phép Tổng thống áp mức thuế bổ sung tối đa 50% đối với hàng hóa từ các quốc gia có các biện pháp bị coi là phân biệt đối xử với thương mại Mỹ.

Theo đó, chính quyền Tổng thống Trump muốn “buộc Canada phải chịu trách nhiệm” trước những hành động trả đũa mà Washington cho là gây tổn hại đến nỗ lực tái công nghiệp hóa, đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và hỗ trợ ngành chế tạo trong nước.

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Cờ Mỹ và Canada - Ảnh: Getty Images

Nhà Trắng cho rằng, nhiều tỉnh, bang của Canada đã ngừng nhập khẩu, phân phối hoặc bán lẻ đồ uống có cồn của Mỹ, trong khi không áp dụng các biện pháp tương tự đối với hàng hóa từ các quốc gia khác. Washington cũng chỉ trích Canada duy trì thuế đối với một số dòng xe sản xuất tại Mỹ, cùng các mức thuế và hạn ngạch nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa của Mỹ.

Danh mục hàng hóa chịu thuế rất rộng, bao gồm các sản phẩm sữa, đồ uống có cồn, thực phẩm, vật liệu xây dựng, quần áo, đồ nội thất, sản phẩm công nghệ cùng nhiều mặt hàng khác. Mỗi sắc lệnh của Tổng thống Trump áp dụng mức thuế 50% đối với một nhóm hàng hóa khác nhau, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến xi măng.

Đáng chú ý, mức thuế mới vẫn được áp dụng đối với cả những mặt hàng thuộc phạm vi Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Tuy nhiên, một số sản phẩm được miễn trừ, gồm năng lượng, kali, các mặt hàng đã chịu thuế theo Điều 232, cùng một số sản phẩm như thủy sản và khoáng sản quan trọng.

Quan chức Mỹ cho biết, mức thuế 50% là mức cao nhất mà Tổng thống có thể áp dụng theo Điều 338. Theo ông, các biện pháp này được thiết kế có mục tiêu, tập trung vào những lĩnh vực mà Washington cho rằng chịu ảnh hưởng từ các chính sách thương mại mang tính phân biệt của Canada.

Về quan hệ thương mại song phương, phía Mỹ cho biết, hai bên vẫn đang duy trì các cuộc trao đổi mang tính thực chất về các rào cản thương mại và tương lai của quan hệ kinh tế Bắc Mỹ, song hiện chưa bước vào giai đoạn đàm phán chính thức.

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết, đây không phải là gói thuế mà Tổng thống Trump đề cập trên mạng xã hội hôm 18/7, khi ông đe dọa áp thêm thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng ở nước này gây ô nhiễm không khí tại nhiều thành phố của Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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