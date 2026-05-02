中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU

Thứ Bảy, 06:59, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới - một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Trong một đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố rằng EU “không tuân thủ Thỏa thuận Thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí”, mặc dù ông không nêu rõ lý do phản đối trong bài đăng.

tong thong my trump tuyen bo se ap thue 25 len o to nhap khau tu eu hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Khi được các phóng viên hỏi hôm 1/5 về việc tăng thuế nhập khẩu khi ông rời Nhà Trắng đến Florida, ông Trump đáp rằng EU “không như thường lệ” tuân thủ khuôn khổ thương mại năm ngoái (2025), mà không nêu chi tiết nguồn gốc của căng thẳng. Ông nói thêm rằng ông tin là việc chuyển sang thuế quan cao hơn “buộc họ phải chuyển sản xuất tại nhà máy sang Mỹ nhanh hơn nhiều”.

Ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhất trí về thỏa thuận thương mại này vào tháng 7/2025. Luật này đã đặt mức thuế trần 15% đối với hầu hết các mặt hàng, mặc dù Tòa án Tối cao năm nay đã phán quyết chống lại thẩm quyền pháp lý mà ông Trump đã sử dụng để áp thuế đó. Điều này khiến ông Trump phải tìm kiếm các thẩm quyền thay thế, và chính quyền của ông đã áp thuế 10% trong khi điều tra sự mất cân bằng thương mại và các vấn đề an ninh quốc gia để áp đặt các mức thuế mới nhằm bù đắp cho khoản thu bị mất.

Các mức thuế quan được áp dụng vào thời điểm cuộc chiến tranh Iran đã tàn phá nền kinh tế thế giới với kỳ vọng tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn, khi giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao do việc đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz quan trọng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2.

Đồng thời, ông Trump phải đối mặt với áp lực chính trị ở Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 do mức lạm phát gia tăng. Ông Trump, thuộc phe Cộng hòa, đã trở lại Nhà Trắng năm 2025 với lời hứa rõ ràng rằng ông có thể nhanh chóng kiềm chế giá cả tăng vọt sau phản ứng của chính phủ Mỹ tiền nhiệm đối với đại dịch Covid-19, nhưng chi phí năng lượng cao hơn đã đẩy lạm phát hàng năm trong tháng 3 lên 3,3%, cao hơn mức ông thừa hưởng.

Chỉ 30% người trưởng thành ở Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế, theo thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công AP-NORC.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch  
Nguồn: AP
Tag: Tổng thống Trump EU tăng thuế áp lên ô tô kinh tế thế giới xung đột Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân đội Iran chủ động tấn công huyết mạch kinh tế để gây khó cho Mỹ và Israel?
Quân đội Iran chủ động tấn công huyết mạch kinh tế để gây khó cho Mỹ và Israel?

VOV.VN - Quyết định của Iran mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn trong khu vực đã tạo thêm một yếu tố mới trong cuộc chiến bao trùm Trung Đông, trực tiếp nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế khu vực.

Quân đội Iran chủ động tấn công huyết mạch kinh tế để gây khó cho Mỹ và Israel?

Quân đội Iran chủ động tấn công huyết mạch kinh tế để gây khó cho Mỹ và Israel?

VOV.VN - Quyết định của Iran mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn trong khu vực đã tạo thêm một yếu tố mới trong cuộc chiến bao trùm Trung Đông, trực tiếp nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế khu vực.

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy
Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận
Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp tục ra lệnh ném bom Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót tối 22/4 (giờ Washington).

Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp tục ra lệnh ném bom Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót tối 22/4 (giờ Washington).

Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần
Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc “sớm” và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.

Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần

Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc “sớm” và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ