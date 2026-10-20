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Nâng giá khởi điểm 3 lô đất tại Thủ Thiêm trước đấu giá, có lô hơn 1 tỷ đồng/m2

Thứ Ba, 12:08, 20/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có các quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP Thủ Đức cũ).

Các khu đất được đấu giá gồm lô: 1.K3.5.HH, 1.K3.1.OD, 1.K3.3.HH (trước đây được ký hiệu lần lượt là 3-12, 3-8, 3-9) có mức khởi điểm lần lượt hơn 10.198 tỷ đồng, 2.632 tỷ đồng và gần 1.745 tỷ đồng. 

Vào tháng 8/2026, UBND TP.HCM từng phê duyệt phương án đấu giá các lô đất nêu trên với các mức giá lần lượt là gần 2.968 tỷ đồng, 1.236 tỷ đồng và khoảng 738 tỷ đồng.

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Lô đất đánh dấu X từng được công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá hơn 2,4 tỷ đồng/m2 rồi bỏ cọc (Ảnh: Duy Phương)

Theo quy hoạch, lô đất 1.K3.5.HH có diện tích hơn 10.059 m2, chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó diện tích dành cho chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. 

Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

So với mức giá cũ (gần 2.968 tỷ đồng), mức giá khởi điểm mới hơn 10.198 tỷ đồng cho diện tích hơn 10.059 m2 tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2.

Lô đất 1.K3.1.OD có diện tích khoảng 8.568 m2, được quy hoạch phát triển dự án nhà ở, với tầng cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Lô đất 1.K3.3.HH có diện tích khoảng 5.009 m2, được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Tháng 12/2021, Trung tâm bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) đã tổ chức bán đấu giá 4 lô, trong đó có các lô 3-8, 3-9 và 3-12, thuộc khu chức năng số 3 dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hiện nay tương ứng là các lô 1.K3.1.OD, 1.K3.3.HH, 1.K3.5.HH.

Thời điểm đấu giá năm 2021, lô 3-12 có giá khởi điểm hơn 2.942 tỷ đồng. Công ty Ngôi Sao Việt, thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trả 24.500 tỷ đồng, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng/m2.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh có tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua lô đất này.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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