Năng lượng sạch: Làm sao vừa bảo đảm nguồn điện vừa giảm chi phí?



Nhu cầu điện tăng nhanh, áp lực chi phí ngày càng lớn

Tại Diễn đàn “Năng lượng sạch cho kỷ nguyên tăng trưởng mới” được tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng nhưng phải gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, chi phí hợp lý và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), giai đoạn 2016 - 2025, sản lượng điện thương phẩm của Việt Nam tăng bình quân 7,6% mỗi năm, trong khi công suất cực đại tăng 6,9%. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 288 tỷ kWh, công suất cực đại khoảng 54 GW.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) phát biểu tại Diễn đàn.

Nhu cầu năng lượng sơ cấp được dự báo tăng lên 110 - 122 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030 và 186 - 207 triệu tấn vào năm 2050. Nhu cầu gia tăng khiến việc phát triển nguồn điện không thể chỉ chạy theo sản lượng, mà còn phải tính đến khả năng cung ứng đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và duy trì chi phí phù hợp cho doanh nghiệp.

Trong cơ cấu sản lượng điện năm 2025, nhiệt điện than vẫn chiếm trên 30%, điện mặt trời đóng góp khoảng 19% và điện gió khoảng 7%. Việc mở rộng năng lượng tái tạo giúp đa dạng hóa nguồn cung, nhưng cũng đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ vào lưới truyền tải, hệ thống lưu trữ và điều độ điện.

Điện gió và điện mặt trời phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, trong khi nhu cầu tiêu thụ không phải lúc nào cũng trùng với thời điểm nguồn điện phát ra. Nếu lưới điện không đủ khả năng tiếp nhận hoặc thiếu hệ thống lưu trữ, một phần công suất năng lượng tái tạo có thể không được khai thác hiệu quả. Khi đó, chi phí đầu tư cho nguồn điện mới chưa chắc đã chuyển hóa tương ứng thành hiệu quả cung ứng điện.

TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) nêu quan điểm, phát triển năng lượng sạch cần gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo ông Thiện, chính sách, hạ tầng, nguồn vốn và nhu cầu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp cần được kết nối để phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.000 - 16.300 MW công suất pin lưu trữ đến năm 2030. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư, cần hoàn thiện cơ chế doanh thu, thanh toán dịch vụ lưu trữ, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án phân bổ rủi ro. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có cơ sở tính toán hiệu quả dự án và khả năng thu hồi vốn.

Hydrogen xanh khó cạnh tranh về giá

Hydrogen xanh và điện hạt nhân được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và bảo đảm nguồn điện ổn định. Tuy nhiên, hydrogen xanh hiện có giá thành cao hơn nhiều so với hydrogen sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, trong khi điện hạt nhân đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài, công nghệ hiện đại và các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn.

PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch VCEA cho biết, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 500.000 tấn hydrogen mỗi năm, gần như toàn bộ có nguồn gốc từ than và khí tự nhiên. Nguồn hydrogen này chủ yếu phục vụ ngành phân bón và lọc hóa dầu.

Theo PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, giá thành hydrogen xanh tại Việt Nam hiện được ước tính khoảng 5 - 7 USD/kg, trong khi hydrogen xám chỉ khoảng 1,5 - 2 USD/kg, tương đương mức chênh lệch 2,5 - 4,5 lần.

Khoảng cách giá này khiến các dự án hydrogen sạch gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn và huy động vốn. Bên cạnh đó, hạ tầng lưu trữ, vận chuyển hydrogen còn hạn chế, trong khi khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ đầu tư chưa đồng bộ.

Việt Nam có lợi thế về tiềm năng điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và vị trí địa lý gần các thị trường nhập khẩu hydrogen lớn tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành dự án khả thi, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp với giai đoạn đầu của thị trường.

Cùng với hydrogen sạch, điện hạt nhân trở thành nguồn điện có vai trò bảo đảm cung ứng ổn định, liên tục cho nền kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trình độ công nghệ cao, nhân lực chuyên sâu và quy trình kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.

TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho hay, điều quan trọng trước mắt là đánh giá đúng năng lực hiện có, chuẩn bị công nghệ, nhân lực và các điều kiện cần thiết, đồng thời giữ lộ trình thực tế, lấy an toàn và hiệu quả làm nền tảng.

Nhìn tổng thể, bảo đảm nguồn điện và kiểm soát chi phí không phải hai mục tiêu tách rời. Phát triển thêm nguồn điện sạch chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng hạ tầng truyền tải, lưu trữ, cơ chế đầu tư phù hợp và khả năng tiếp nhận của thị trường. Với các công nghệ mới như hydrogen xanh và SMR, việc lựa chọn lộ trình đầu tư cần dựa trên tính khả thi, hiệu quả kinh tế và năng lực thực tế.