Ngân hàng kiến tạo số: Không chỉ cấp vốn mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên công nghệ, mô hình “Ngân hàng kiến tạo số” đang nổi lên như một chuẩn mực mới, thay đổi hoàn toàn tư duy dịch vụ tài chính truyền thống. Không chỉ dừng lại ở việc số hóa các giao dịch, các ngân hàng này đang chủ động xây dựng những hệ sinh thái thông minh, kết nối trực tiếp tài chính với mọi nhu cầu đời sống và kinh doanh của khách hàng.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở khả năng tiên phong ứng dụng các công nghệ dẫn đầu như AI, Robot, hệ thống giao dịch tự động 24/7 và các giải pháp thanh toán không tiếp xúc, các mô hình kinh tế số như Chợ 4.0 hay Du lịch 4.0, ngân hàng kiến tạo số không chỉ cung cấp vốn mà còn đóng vai trò là người đồng hành, giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn lực và bứt phá trong kỷ nguyên số.

Đây được xem là chiến lược trọng tâm để các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Giáo sư Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính, Trường Đại học Đại Nam cho biết điểm ưu việt của ngân hàng kiến tạo số:

"Ngân hàng kiến tạo số tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp. Điểm khác biệt là banking platfrom, các doanh nghiệp có thể có được những gì họ cần như đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, trong sản xuất kinh doanh cũng có thể tìm thấy những thông tin cần thiết như thông tin sản xuất kinh doanh, thị trường… định hướng cho doanh nghiệp đến các thị trường mục tiêu, đạt được mục tiêu về lợi nhuận".

Mô hình ngân hàng kiến tạo số không chỉ là cuộc đua công nghệ của các ngân hàng mà thực chất là cuộc cách mạng về tiện ích dành cho người tiêu dùng. Sự chuyển mình mạnh mẽ này đang dần hình thành một thế hệ người tiêu dùng mới hiện đại, nơi mọi nhu cầu tài chính được giải quyết nhanh chóng, an toàn và thông minh hơn bao giờ hết.